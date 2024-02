Son emblemáticas en Madrid: las historias que narran las placas de Mingote y que no conocías

Las placas de Mingote narran una historia por sí solas que debemos conocer, son todo un emblema que seguro que te encantara descubrir. La capital de España esconde una serie de grandes enigmas, cada calle es puro arte que ya sea si vives en ella o si la visitas deberás descubrir.

Un viaje a Madrid puede traer un sinfín de elementos, especialmente ante un lugar que dispone de tantas actividades que no van a parar. Un elemento que quizás nunca antes hubiéramos imaginado es estar tan pendiente de unas placas que tienen un arte y una historia detrás de la mano de uno de los mejores dibujantes del siglo XX.

Las historias que narran las placas de Mingote y que no conocías

Madrid esconde algunas placas de Mingote que quizás no conocías o no te has fijado en ellas lo suficiente. Son elementos que pueden acabar de darnos ese toque de alegría o esa dedicación ante un básico que quizás no conocíamos. Mostrando el arte de un español ilustre que en su día marcaría a más de una generación.

Estamos muy acostumbrados a ver mil y una imágenes, pero quizás hemos abandonado esas ilustraciones que nacían de la mano de un dibujante. Una persona capaz de dejar salir un arte único imposible de copiar. Esos dibujos tenían un origen que ya no se podrá repetir, un artista es, en definitiva, el responsable de una serie de elementos que lo convierten en único.

Mingote fue un personaje único. Nacido a principios del siglo XX nos acompañó durante años de la mano de unas ilustraciones que inundaban los entonces medios de papel. Un elemento que hoy en día está en peligro de extinción y realmente cambia por completo, la percepción del tiempo, de la inmediatez actual, a esa preparación y emoción a la hora de crear.

Nacido en Sitges, Antonio Mingote pasó gran parte de su vida en Madrid, estudiante de letras, abandonó la carrera y se dedicó en cuerpo y alma a su gran pasión, el humor. Dirigió varias revistas de humor, consiguiendo de esta manera convertirse en todo un referente, gracias a sus chistes y viñetas que alegraban el día a más de uno.

Él es el autor de unas placas que inundan Madrid y son uno de sus últimos trabajos en la ciudad que lo acogió y donde desarrolló su carrera.

Son emblemáticas de Madrid las placas de Mingote

Hay un elemento de Madrid que realmente sorprende a más de uno y que supone la llegada de unos elementos que se han convertido en míticos de la capital de España, son las placas de Mingote. El famoso dibujante participó casi en el que sería su último proyecto ya que moriría en 2012 a la edad de 93 años como consecuencia de un cáncer de hígado.

Estas placas se colocaron en unos sitios muy especiales de Madrid que aprovechando la visita debemos visitar si vamos a la capital de España. Desde 2006 se empezaron a colocar en los comercios y establecimientos más antiguos de Madrid que realmente pueden llamarse centenarios. Una tarea que no es nada fácil, hacer que un negocio perdure a lo largo del tiempo.

Cada una de las placas tiene la misma frase acompañada de un dibujo diferente en función del tipo de negocio de que se trate: “El Ayuntamiento de Madrid, agradecido por los servicios a la ciudad”. Estos establecimientos han ayudado a crear una ciudad que se ha ido haciendo cada vez más y más grande con unas características que quizás se han adaptado a los tiempos que corren. Hoy en día es cada vez más difícil pensar en un negocio que pueda aguantar estos 100 años o más de algunos de estos lugares que cuentan con su respectiva placa.

Uno de los más antiguos es la Farmacia de la Reina Madre, situada en la Calle Mayor. Cuentan con este distintivo algunos lugares míticos como Lhardy, Botín, El Riojano, Casa Labra, La Bola, Casa Ciriaco. Hay más de 175 comercios centenarios en la capital de España, por lo que quizás dónde menos lo esperemos, encontraremos estos elementos que son puro arte.

Mingote hizo un último gran trabajo en estas placas que se empezaron a colocar en 2006 y que realmente muestran en todo momento la grandeza de una ciudad que se basa en esos comercios que se han convertido en míticos. Son la viva imagen de una población que no duda en dar lo mejor de sí misma para conseguir perdurar en el tiempo años y años, más de 100 y varias generaciones de una misma familia o de varias han dado lugar a unos establecimientos que cuentan con una placa única en el mundo. Gracias a los dibujos más representativos de este dibujante.