Sólo necesitas una cucharada de este ingrediente: elimina las polillas para siempre de tu casa

Las polillas son unos elementos de lo más molestos que pueden desaparecer para siempre de nuestra casa con una cucharada de un ingrediente que tenemos en casa. Un buen básico para eliminar de una vez por todas un insecto que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Habrá llegado ese momento de empezar a prepararse para dar rienda suelta a una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Eliminarás las polillas con un ingrediente ecológico, sin necesidad de incluir productos químicos que puedan causar estragos en casa. Especialmente con los más pequeños de la casa que pueden verse afectados por estos elementos. Sin duda alguna, es el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que te estará esperando en estos días. Si estás haciendo el cambio de ropa y te das cuenta de que hay algo que te está molestando, no lo dudes, esa ropa ya no volverá, pero las polillas tampoco van a hacerlo. Toma nota de uno de los trucos más eficaces para conseguirlo.

Podrás acabar de una vez por todas con las polillas

Estas polillas que encontramos de forma inesperada en casa y que son difíciles de eliminar, tienen las horas contadas. El problema de estos insectos es que pueden aparecer en cualquier parte y acabarán siendo uno con los que debemos luchar de una forma o de otra.

Hay distintas variedades, más allá de la ropa, también están presentes en algunas plantas, desde el Ministerio de Agricultura tienen una alerta activada sobre un tipo de polilla: «La lucha contra la polilla guatemalteca de la patata, Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny), se considera de utilidad pública ya que es una plaga de cuarentena en Europa, y su presencia puede ocasionar importantes pérdidas en el cultivo de patata y afectar a sus exportaciones. La polilla guatemalteca (Tecia solanivora), es la plaga de mayor impacto económico para el cultivo de la patata en América Central y América del Sur. La plaga es originaria de Guatemala, desde la que se ha propagado o introducido posiblemente mediante el comercio de patata al resto de países. En nuestro país, el cultivo de la patata para consumo se lleva a cabo en todas las Comunidades Autónomas, con ciclos que se adaptan a las condiciones climáticas de cada zona. Además, se produce patata de siembra en algunas Comunidades Autónomas que tienen zonas geográficas autorizadas, con zonas de montaña media donde las condiciones climáticas (veranos no calurosos) hacen que las poblaciones de pulgones sean muy reducidas, lo que reduce la presencia de virosis en los tubérculos. En España existen otras especies de polilla que producen daños en los cultivos de patata, como Phorimaea operculella, que además ocasiona daños en la parte aérea de la planta, lo que la diferencia de la polilla guatemalteca. En caso de sospecha de presencia de T. solanivora, es fundamental ponerse en contacto inmediatamente con las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma en materia de Sanidad Vegetal».

Una cucharada de este ingrediente elimina las polillas

Hay un ingrediente capaz de eliminar las polillas de una vez por todas que quizás nos sorprenderá. Lo tenemos en nuestra cocina, es barato y eficiente, no se le puede pedir nada más a un tipo de elemento que quizás puede sacarnos de más de un apuro, frente a una plaga que está causando estragos.

El laurel es uno de los mejores aliados de un día a día en el que necesitamos sacar algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son días en los que debemos empezar a utilizar estos repelentes naturales que pueden ser los que acaben con estas plagas.

Podemos añadir a este laurel, una especie como clavo o incluso unas pieles de naranja, son grandes aliados de estos cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que estos remedios naturales acabarán siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener algunos de estos ingredientes no solo en la cocina. Podemos preparar repelentes naturales para insectos con pequeños elementos que se convertirán en esenciales y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Gestos que serán los que marcarán la diferencia.

Ese olor a laurel no les gusta nada de nada a determinados insectos, también podremos ahuyentar a las cucarachas, otra de las plagas más frecuentes en las casas esta temporada. Puedes usar la hoja de laurel como tal o un aceite esencial que se acabará convirtiendo en el final de este tipo de ingrediente que seguramente acabará siendo la que elimine en segundos las polillas de tu casa, no se acercarán a ella.