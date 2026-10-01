El secreto de Naomi Whitehead, la mujer más longeva de EEUU con 116 años, da el secreto de la vida: «Siempre ha sido el pilar de nuestra familia»

Naomi Whitehead ha cumplido 116 años. Nació el 26 de septiembre de 1910 en Georgia y vive en St. Paul’s, una residencia para personas mayores de Greenville, en el estado de Pensilvania. Allí celebró su cumpleaños con entre 80 y 90 personas, entre ellas varios de sus tataranietos.

Whitehead es la persona viva de mayor edad de Estados Unidos. Ostenta ese título desde octubre de 2024, cuando murió a los 115 años la texana Elizabeth Francis, según la organización LongeviQuest, especializada en verificar la edad de las personas más longevas. Además, es la segunda persona viva más mayor del mundo, solo por detrás de la británica Ethel Caterham.

La fiesta de la longevidad

Dos de sus nietos organizaron la celebración. Todos los invitados llevaron camisas azules estampadas con fotografías de la homenajeada y el número 116, y ella también vistió de ese color para la ocasión. Durante unas dos horas posó para fotografías con sus familiares.

Una sobrina nieta recopiló y compartió anécdotas de distintos miembros de la familia mientras los asistentes comían pollo, jamón, judías verdes, macarrones con queso, pasta con albóndigas y alubias al horno, acompañados de ponche. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando le preguntaron si sabía cuántos años tenía. Su respuesta fue inmediata: «116 años».

Reconocimientos oficiales

El cumpleaños también incluyó varios homenajes institucionales. Representantes de LongeviQuest le entregaron una placa que la reconoce como la estadounidense de mayor edad, y la senadora estatal de Pensilvania Michele Brooks le hizo entrega de una proclamación en su honor. Patterson, la localidad de Georgia donde nació y creció, le ha dedicado además una placa honorífica en su Ayuntamiento.

De una granja de Georgia a Pensilvania

Whitehead se crio en una granja, donde desde niña ayudó a sus padres en las tareas del campo, como la recogida de algodón y tabaco. En 1930 se casó con Sylvester Whitehead, con quien tuvo tres hijos. Su marido murió en 1979 y, con los años, también perdió a todos sus hijos. Pese a ello, la familia ha seguido creciendo y hoy la rodean nietos, bisnietos y tataranietos.

Hábitos, herencia y fe

Cuando le han preguntado por el secreto de su longevidad, Whitehead lo ha atribuido a algunos hábitos: nunca fumó, no bebió demasiado alcohol y mantuvo siempre una fe firme en Dios. LongeviQuest recoge también que ella lo relaciona con su historia familiar, ya que su padre vivió más de 90 años.

La fe tiene un peso importante en toda la familia. Así lo explicó su bisnieta Neely Whitehead en declaraciones al periódico local The Blackshear Times: «Siempre ha sido el pilar de nuestra familia. Cuando pienso en ella, pienso en honor, legado, fe».