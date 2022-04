¿Sabes que hay un sofware que permite obtener todo el historial de ‘stories’ publicadas?

La tecnología avanza de manera imparable. Lo hace con robots que pronto superarán el test de Turing (un juego de imitación con el que se comprueba si las máquinas equiparan el comportamiento humano e incluso pueden ser confundidas con nosotros por absoluta similitud en las respuestas y el comportamiento), con los dispositivos que ya se implantan algunos en su cuerpo para tener el pasaporte, pagar el metro o abrir la puerta de casa, y con softwares que proporcionan toda la información para que el arte de convencer con el marketing ya no sea tanto arte, sino matemáticas infalibles. Esto justo ocurre con los datos de Instagram, esa red social que se ha convertido en el mayor escaparate de publicidad del mundo; ahí donde parece estilo de vida lo que es publicidad y por qué, porque nos lo venden personas, porque el producto se ha humanizado.

Estadísticas muestran que un post hecho por el influencer adecuado puede tener mucho más alcance y ser más económico que un anuncio convencional en televisión. Hasta ahora se podía obtener información de los post fijos, pero no de las stories de Instagram. Con este gran salto, las compañías tienen mucho más fácil saber quién es su influencer más rentable.

La compañía PRIMETAG (la compañía con el software de análisis de datos de marketing de influencers más avanzado en el mundo) ha desarrollado el primer y único software en el mundo que permite tener acceso a todas las stories publicadas por todos los influencers en cualquier momento, desde enero de 2022; “150 millones de stories de influencers españoles de forma retroactiva”, nos cuenta su CEO, un emprendedor referente en el marketing de influencia, Manuel Alburquerque.

“Desde conocer las marcas más mencionadas, las campañas hechas, los influencers que mencionan orgánicamente las marcas y calcular el media value de las stories”, todo de lo que no se disponía. “Cubrimos un vacío que no permitía dar en la diana”, por eso su software es el número uno. Permite a las empresas tener finalmente una herramienta de clipping que funcione para marketing de influencia.

Mejores búsquedas

Muchas empresas tienen un proveedor de clipping para medios tradicionales, para la prensa digital y hasta para los consumidores en la RRSS para monitorear su ruido, pero no tienen para influencers. El gran desafío son las stories, ya que 86% de las menciones orgánicas de las marcas están en los stories de influencers. Ahora pequeñas y grandes empresas pueden tener más claro que nunca cuál es su influencer más adecuado. Se acabó que las stories sólo duren 24 horas y las marcas no puedan acceder al historial de las caducadas. Tan sencillo como hacer la búsqueda sobre la que se quiera información y obtener todas las mediciones.