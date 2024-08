¿La regla de los cinco segundos existe? Ésta es la opinión de la ciencia

La regla de los cinco segundos sugiere que los alimentos que se caen al suelo se pueden consumir sin ningún tipo de riesgo para la salud si se recogen rápidamente. Sin embargo, investigaciones de la Universidad de Rutgers demuestran que las bacterias se pueden transferir a los alimentos en menos de un segundo, especialmente si son alimentos húmedos. El estudio analizó distintos tipos de superficies y alimentos, encontrando que la sandía se contamina más rápido, mientras que las gominolas lo hacen menos. Además, los MythBusters también probaron esta regla y llegaron a la conclusión que el tiempo no afecta significativamente la contaminación, ya que las bacterias se adhieren inmediatamente.

Sin embargo, factores como el tipo de superficie, la humedad del alimento y el tiempo de contacto pueden influir en el grado de contaminación. Por ejemplo, la alfombra transfiere menos bacterias debido a su textura. En definitiva, la regla de los cinco segundos es una simplificación, tal y como afirman los científicos. Aunque el tiempo de contacto influye, no garantiza la ausencia de contaminación. Por lo tanto, no es aconsejable consumir alimentos que se caen al suelo, especialmente si son húmedos y la superficie es lisa. Además, es crucial mantener limpios los utensilios de cocina para evitar la contaminación cruzada.

¿En qué consiste la ‘regla de los 5 segundos’?

La eterna pregunta sobre la seguridad de comer alimentos que se han caído al suelo sigue siendo objeto de debate. La famosa regla de los cinco segundos, que sostiene que la comida está a salvo si se recoge rápidamente, tiene opiniones tanto a favor como en contra. Algunos defienden su veracidad, mientras que otros la consideran un mito.

La clave para entender la regla de los cinco segundos radica en la rapidez con la que las bacterias se transfieren del suelo a los alimentos. Según el científico alimentario Donald Schaffner, de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, muchos estudios anteriores se han equivocado en sus mediciones.

Antes de 2016, sólo se había realizado un estudio científico serio sobre esta regla. En 2007, Paul Dawson, de la Universidad de Clemson, descubrió que los alimentos pueden recoger bacterias inmediatamente al entrar en contacto con una superficie. Sin embargo, su estudio se enfocó más en el tiempo de supervivencia de las bacterias en las superficies.

Por ello, Schaffner y su estudiante Robyn Miranda decidieron realizar un experimento más completo, probando diferentes tipos de alimentos y superficies. Publicaron sus resultados en 2016 en la revista Applied and Environmental Microbiology, demostrando que la regla de los cinco segundos no es válida. Descubrieron que los alimentos recolectaban más bacterias cuanto más tiempo permanecían en una superficie contaminada, pero que muchas bacterias se adherían de inmediato al caer al suelo.

La humedad de los alimentos es un factor crucial. Los alimentos húmedos, como la sandía, recogían más bacterias que los secos, como el pan o los caramelos. Las superficies con alfombras transferían menos bacterias que las baldosas o el acero inoxidable, ya que absorbían parte de la solución bacteriana.

Otros estudios han confirmado lo fácil que es transferir bacterias en la cocina, ya sea mediante los dedos o utilizando la misma tabla de cortar para carne y verduras, incluso después de lavarla. En 2021, científicos indonesios desmintieron la regla de los cinco segundos y su versión local, la regla de los cinco minutos.

En definitiva, en la mayoría de los casos, aunque consumirla no es lo más recomendable, una galleta que ha recogido un poco de polvo del suelo no representa un gran riesgo para una persona con un sistema inmunológico sano. «El 99% de las veces no hay peligro», afirma Dawson. Mantener suelos y superficies limpias es la lección más importante.

A pesar de todo, la regla de los cinco segundos probablemente perdurará en el tiempo. «La gente quiere que sea verdad», dice Schaffner. «Todos comemos comida del suelo». Quizá esta regla tenga más valor psicológico que microbiológico, proporcionando una excusa socialmente aceptable para un comportamiento no tan higiénico.

¿Cómo evitar la contaminación cruzada en la cocina?

La contaminación cruzada es una de las principales causas de intoxicaciones alimentarias, la cual se da cuando microbios, virus o alérgenos se transfieren entre alimentos u objetos.

En primer lugar, es fundamental lavarse las manos frecuentemente durante todo el proceso de manipulación y cocinado de alimentos, asegurándose de secarlas bien después. Además, mantener la nevera limpia y ordenada evita el contacto entre distintos alimentos. Utiliza recipientes herméticos o papel film y coloca los alimentos crudos por debajo de los cocinados.

Asimismo, antes de cocinar, asegúrate de que los utensilios y superficies de trabajo estén limpios y desinfectados. Utiliza productos adecuados para eliminar suciedad y patógenos. Mientra cocinas, limpia frecuentemente los utensilios y, cuando sea necesario, cámbialos. No uses el mismo cuchillo o tabla para alimentos crudos y cocidos, ni para carne, pescado o verduras.

Finalmente, presta atención a los trapos, bayetas y estropajos, que acumulan suciedad y humedad, favoreciendo la proliferación de bacterias.