La reflexión de Marco Aurelio, filósofo estoico: «No pienses en lo que te falta como si ya lo tuvieras. De lo que tienes, elige lo mejor y piensa con qué ansia lo buscarías si no lo tuvieras»

«No pienses en lo que te falta como si ya lo tuvieras. De lo que tienes, elige lo mejor y piensa con qué ansia lo buscarías si no lo tuvieras». Esta reflexión de Marco Aurelio invita a cambiar la manera de mirar la vida y a dejar de concentrar toda la atención en aquello que todavía no hemos conseguido. El filósofo estoico plantea un ejercicio sencillo, que trata de imaginar cómo echaríamos de menos las cosas que hoy forman parte de nuestra rutina si desaparecieran de repente. Una enseñanza que, casi 2.000 años después, sigue teniendo aplicación en las relaciones personales, el trabajo y la vida cotidiana.

El emperador que encontró la filosofía en la vida diaria

Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 y gobernó el Imperio romano entre 161 y 180. Es considerado uno de los principales representantes del estoicismo, una corriente filosófica que defendía la importancia de la razón, la virtud y el dominio de las propias reacciones ante aquello que no podemos controlar.

Su obra más conocida es Meditaciones, un conjunto de reflexiones personales que escribió principalmente para sí mismo y que no estaba concebido inicialmente como un libro destinado al público. En sus páginas abordó cuestiones como la muerte, la responsabilidad, la convivencia, las emociones y la fugacidad de la existencia.

La enseñanza sobre valorar lo que tenemos

La frase aparece en el libro VII, apartado 27, de Meditaciones. Marco Aurelio propone dejar de alimentar constantemente el deseo por aquello que no poseemos y prestar atención a las cosas valiosas que ya están presentes en nuestra vida. Para ello, recomienda imaginar cuánto las desearíamos si nunca hubieran formado parte de nuestra realidad.

Este planteamiento no significa renunciar a los objetivos personales ni dejar de aspirar a mejorar. Su intención es evitar que la búsqueda permanente de algo nuevo nos impida reconocer lo que ya hemos conseguido. La reflexión también contiene una advertencia, ya que disfrutar de nuestras posesiones y relaciones no debe convertirse en una dependencia que nos haga perder la tranquilidad cuando cambien las circunstancias.

Una filosofía contra la insatisfacción permanente

El pensamiento estoico distingue entre aquello que depende de nosotros y lo que escapa a nuestro control. Para Marco Aurelio, dedicar demasiada energía a lamentarse por lo que falta puede alejarnos de una vida más serena y consciente.

Su mensaje invita a practicar la gratitud sin caer en la conformidad absoluta. Valorar lo que tenemos, reconocer su importancia y seguir avanzando sin convertir nuestros deseos en una fuente constante de frustración es el equilibrio que propone el emperador romano. Una enseñanza que mantiene su vigencia frente a una sociedad en la que la comparación y la búsqueda de nuevas metas pueden hacer que olvidemos lo que ya forma parte de nuestra vida.