Marco Aurelio, emperador romano y filósofo: «La mejor manera de vengarte de tu enemigo es no parecerte a él»

Cuando alguien nos hace daño, la primera reacción puede ser devolverle el golpe, responder con la misma hostilidad o buscar la manera de que experimente lo mismo que nos ha hecho sentir. Sin embargo, Marco Aurelio defendía una postura completamente diferente. El emperador romano, considerado uno de los grandes representantes del estoicismo, dejó una reflexión que continúa teniendo vigencia siglos después. «La mejor manera de vengarte de tu enemigo es no parecerte a él». Una enseñanza que invita a pensar en la importancia de conservar los propios valores incluso cuando otras personas no actúan de la misma manera.

La reflexión de Marco Aurelio sobre la venganza

«La mejor manera de vengarte de tu enemigo es no parecerte a él». Esta conocida frase resume uno de los principios fundamentales del pensamiento de Marco Aurelio, que habla de no permitir que las acciones de los demás condicionen nuestra propia forma de comportarnos. Para el filósofo, responder a una ofensa reproduciendo la misma actitud significa terminar adoptando precisamente aquello que se critica.

La reflexión aparece en el libro VI, capítulo 6, de Meditaciones, una obra que Marco Aurelio escribió como ejercicio personal de reflexión. En el texto original griego, el emperador expresa que la mejor manera de defenderse o vengarse consiste en no convertirse en alguien semejante a quien ha cometido la injusticia. Por tanto, no se trata de una frase inventada posteriormente, aunque existen diferentes traducciones de sus palabras.

El estoicismo y el control de las emociones

Marco Aurelio fue uno de los principales representantes del estoicismo, una corriente filosófica que defendía la importancia de distinguir entre aquello que depende de nosotros y lo que escapa a nuestro control. No podemos decidir cómo se comportan otras personas, pero sí podemos trabajar en la manera en la que respondemos ante sus acciones.

Desde esta perspectiva, la venganza puede convertirse en una trampa, ya que quien devuelve el daño termina organizando su comportamiento alrededor de la persona que le ha perjudicado. El estoicismo propone recuperar esa autonomía y actuar conforme a los propios principios, sin dejarse arrastrar por la ira o el resentimiento.

Quién fue Marco Aurelio

Nacido en Roma en el año 121, Marco Aurelio llegó al poder en el año 161 y gobernó el Imperio romano hasta su muerte, en 180. Su mandato estuvo marcado por conflictos militares, especialmente en las fronteras del Danubio, además de epidemias y dificultades económicas.

A pesar de sus responsabilidades como emperador, dedicó buena parte de su vida a la reflexión filosófica. Meditaciones, divididas en doce libros, recoge pensamientos sobre la virtud, la justicia, la muerte, la disciplina y las relaciones humanas. No fue concebida inicialmente como una obra destinada al público, sino como un conjunto de apuntes personales.