La reflexión de Marco Aurelio que utilizó Luis de la Fuente en el Balón de Oro: «El éxito individual nos hace visibles, el trabajo en equipo nos hace invencibles»

Luis de la Fuente dejó una de las reflexiones más destacadas de la gala del Balón de Oro de 2026 al recurrir a Marco Aurelio para explicar el valor del trabajo colectivo. El seleccionador español, reconocido como mejor entrenador del año tras conquistar el Mundial con España, aprovechó su discurso para recordar que los grandes éxitos no dependen únicamente del talento individual. Su mensaje conecta con una de las ideas centrales del pensamiento estoico, ya que las personas forman parte de una comunidad y sus logros también dependen de cómo contribuyen al conjunto.

El mensaje de Luis de la Fuente en el Balón de Oro

Al recoger el galardón en Londres, Luis De la Fuente quiso compartir el reconocimiento con los futbolistas y el cuerpo técnico que le han acompañado durante su trayectoria con la selección. El entrenador destacó que se considera un privilegiado por dirigir a un grupo de jugadores que antepone los intereses colectivos a los individuales.

En su intervención, el seleccionador resumió esa filosofía con una frase inspirada en Marco Aurelio.»El éxito individual nos hace visibles, el trabajo en equipo nos hace invencibles». La reflexión encaja con su insistencia en que el talento de cada futbolista adquiere mayor valor cuando se pone al servicio del equipo. También agradeció el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y dedicó unas palabras a su familia.

Marco Aurelio, una influencia para el seleccionador

No es la primera vez que Luis De la Fuente recurre al emperador romano para explicar su manera de entender el deporte. El seleccionador español ha reconocido la influencia de las Meditaciones y su afición por esta obra filosófica y la utiliza como referencia para afrontar la presión competitiva.

Marco Aurelio, que gobernó Roma entre los años 161 y 180, defendía una visión de la existencia basada en la responsabilidad, la disciplina y la pertenencia a una comunidad. En el libro sexto de Meditaciones aparece una idea especialmente relacionada con el mensaje del técnico, ya que aquello que perjudica a la colmena también perjudica a la abeja. Es una forma de recordar que el bienestar individual no puede separarse completamente del colectivo.

La filosofía estoica aplicada al fútbol

El estoicismo también concede importancia a distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que escapa a nuestro control. En una competición de máximo nivel, esta perspectiva puede ayudar a gestionar las críticas, los errores y la presión de los resultados sin perder de vista el objetivo común.

La reflexión de Luis De la Fuente resume, así, una idea que trasciende el fútbol, ya que los éxitos individuales pueden dar reconocimiento, pero la cooperación permite alcanzar objetivos que difícilmente se conseguirían en solitario. En un deporte donde las estrellas suelen acaparar los titulares, el seleccionador aprovechó el escenario más importante para reivindicar el valor de trabajar como un equipo.