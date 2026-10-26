El mundo se rinde a Luis de la Fuente: Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del planeta

Luis de la Fuente ya es el mejor entrenador del mundo. No obstante, no le hacía este premio para confirmarlo, pero nunca está de más. El seleccionador español ha conquistado en Londres el Trofeo Johan Cruyff después de llevar a España hasta la segunda estrella de su historia. El Mundial ganado ante Argentina ha terminado de inclinar la balanza a favor del técnico de Haro, que recibe el reconocimiento individual más importante de su carrera tras construir una selección capaz de ganar, convencer y mantenerse en lo más alto.

El premio lleva su nombre, pero explica también el funcionamiento de un equipo. De la Fuente ha conseguido que España compita con una identidad reconocible, que sus futbolistas entiendan lo que necesitan en cada momento y que el talento encuentre un respaldo colectivo. La Selección sabe llevar la iniciativa y también sufrir cuando el rival la obliga. Esa madurez fue determinante para conquistar el título que terminó de dar dimensión a su trabajo.

La final ante Argentina, resuelta con un 1-0, puso el broche a un Mundial en el que España terminó invicta y encajó un solo gol. Un dato que retrata el compromiso de todo el bloque. El campeón encontró el equilibrio necesario para atacar con ambición sin perder la seguridad que exige un torneo en el que cualquier error puede mandar a casa.

Una segunda estrella con su firma

De la Fuente asumió el desafío de trasladar su experiencia en las categorías inferiores a la selección absoluta. Conocía a muchos de los futbolistas, sus virtudes y la forma de acompañarlos en su crecimiento. A partir de esa base fue dando forma a un equipo en el que cada convocatoria exige ganarse el sitio y cada incorporación debe responder a una idea.

La conquista del Mundial confirmó la dimensión de ese trabajo. Preparar una selección obliga a aprovechar cada concentración, transmitir los conceptos con claridad y tomar decisiones con un margen de entrenamiento reducido. España llegó a la cita con una estructura asentada y encontró respuestas durante el campeonato.

El éxito amplía una trayectoria que ya había dejado la Liga de Naciones y la Eurocopa. La segunda estrella supone el punto más alto de ese recorrido y coloca a De la Fuente entre los grandes nombres de la historia del banquillo español. El Trofeo Johan Cruyff reconoce ahora su responsabilidad en esa conquista.

Talento, confianza y un equipo por encima de todo

Una de sus grandes virtudes ha sido integrar a futbolistas de distintas generaciones sin romper el equilibrio del vestuario. Lamine Yamal y Nico Williams encontraron espacio para desarrollar su desborde dentro de una selección sostenida también por la experiencia, el criterio y la personalidad de sus referentes.

De la Fuente les ha dado confianza y responsabilidades. Ha defendido sus decisiones y ha mantenido una línea de trabajo que los jugadores han terminado haciendo suya. Esa relación ayuda a explicar la continuidad competitiva de España y su capacidad para afrontar los partidos de máxima presión.

El reconocimiento llega con la selección instalada en el primer puesto del ránking mundial y con una exigencia que seguirá creciendo. Ganar el Mundial convierte cada encuentro posterior en un examen para el campeón. El técnico conoce esa obligación y tiene un grupo que ha aprendido a convivir con ella.

Londres pone el premio individual a una obra que alcanzó su mayor expresión con la Copa del Mundo. De la Fuente llevó a España hasta la segunda estrella. Ahora, el fútbol le reconoce como el mejor entrenador del planeta.