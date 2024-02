¿Es recomendable reiniciar el móvil a diario? Te contamos lo que debes hacer

En España, existen actualmente más líneas de telefonía móvil que habitantes, y eso significa que algunos usuarios poseen más de un dispositivo. Da igual cuántos tengas, en algún momento te habrás preguntado si es recomendable reiniciar el móvil a diario o si no hace falta.

¿Cambia algo si lo apagas y lo enciendes todos los días? ¿Cuáles son los efectos de esta práctica?

Reiniciar el móvil a diario, ¿es una buena idea?

Si hasta ahora te ocupabas de apagar y encender tu iPhone o Android todos los días, déjanos decirte que es una muy mala idea. Aunque reiniciarlo de vez en cuando es positivo, hacerlo todos los días causa un desgaste que podría acabar siendo negativo.

Lo normal es que la mayoría de los usuarios sólo reinicien sus equipos cuando tienen algún problema, pero pueden pasarse varias semanas sin reiniciar los dispositivos si no surge ningún inconveniente. Esta tampoco es la solución ideal, ya que los procesos internos suelen acumularse perjudicando su funcionamiento -obligando a los componentes a trabajar más de lo necesario-.

Mantener el móvil encendido durante todo el día, sin reiniciarlo al menos una vez por semana, lo expone a fallos típicos como pueden ser el sobrecalentamiento o el daño de la batería. Y si a eso le sumamos que ahora es imposible reemplazar por nuestra propia cuenta las baterías y debemos recurrir a un profesional, lo mejor es que intentemos alargar su vida útil al máximo.

¿Cada cuánto tiempo reiniciarlo? ¿Cuánto dura el reinicio «perfecto»?

Esto dependerá de lo mucho o poco intensivo sea el uso que le des, pero si como casi todos utilizas tu smartphone durante el día entero, entonces deberías apagarlo una vez por semana dejándolo que «descanse» al menos unos 20 o 30 minutos antes de reiniciarlo.

Puedes hacerlo cuando te des una ducha o cuando sales a entrenar, esos momentos en los que no estás atento a la pantalla.

¿Cuáles son los beneficios de reiniciar el móvil?

Si lo reinicias según estas indicaciones, notarás que su rendimiento poco a poco es el óptimo. Dejarás atrás problemas con la baja autonomía y el exceso de temperatura -que se da especialmente en verano al ser alcanzado por el sol-.

Evidentemente, debes dejarlo «descansando» en un ambiente oscuro y con una temperatura de templada a fresca o fría.

Reiniciar el móvil, un truco sumamente útil

Más allá del reinicio que frecuentemente deberías realizar, este truco es básico para solucionar los problemas clásicos del móvil. Desde congelamientos de la pantalla hasta aplicaciones que no se abren o no se cierran. Te sorprenderá lo útil que puede resultar. Pero la clave está en que no lo reinicies directamente si hay algún inconveniente. Debes apagarlo, esperar unos minutos y reiniciarlo.

Otra alternativa por la que puedes optar es simplemente dejar que se agote su batería. Esto provoca que, al cargarlo, se inicie un nuevo «ciclo de batería» en el que se habrán cerrado todos los procesos internos dañados o corruptos que interferían con el uso.

¿Cómo hacer un reinicio forzado si el móvil no responde?

En ciertas situaciones, puede que tu teléfono se haya atascado y no reaccione a pesar de que tocas su pantalla y sus botones. Afortunadamente existen un par de procedimientos con el que puedes hacer un reinicio forzado en iPhone y Android, así que no deberías preocuparte demasiado. Eso sí, puede ser un aviso de que está llegando al final de su vida y tal vez haya que sustituirlo.

Paso a paso para el reinicio forzado en Android

Dar a la tecla de bajar volumen y la de encendido y púlsalas al mismo tiempo unos diez segundos. Es indistinta la marca, modelo y versión del Android en cuestión. Todos los que llevan este sistema operativo de Google se reinician forzosamente de esa manera.

Paso a paso para el reinicio forzado en iPhone

En iOS las cosas son algo más complicadas, pero más allá de esto, el efecto del reinicio forzado es igual de bueno.

iPhone 11 y modelos posteriores

Presiona primero el botón de subir volumen y luego el botón de bajar volumen

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el logo de Apple y listo

iPhone 8 y modelos posteriores

Presiona por un segundo el botón de subir volumen y suéltalo

Luego presiona por un segundo el botón de bajar volumen y suéltalo

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el logo de Apple y listo

iPhone 7 o iPhone 7 Plus

Presiona el botón de encendido, y al mismo tiempo pulsa el botón de bajar volumen

Mantén presionados ambos botones durante diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.

iPhone 6s y modelos anteriores

Presiona el botón de encendido, y al mismo tiempo pulsa el botón de inicio

Mantén presionados ambos botones diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple

Como habrás notado, el procedimiento en los iPhone viejos es parecido al de los Android. Ya en los más nuevos cambia un poco.