La razón por la que todo el mundo en Italia echa una yema de huevo al café

El café es mucho más que una bebida; es cultura, tradición y una forma de empezar el día que millones de personas comparten en todo el mundo. Sin embargo, cada país tiene sus propias recetas. En Italia, por ejemplo, existe una elaboración muy ligada al mundo rural que ha sobrevivido al paso del tiempo y que hoy resurge gracias a chefs que buscan rescatar las recetas tradicionales. Se trata del «caffè del contadino», o «café del campesino», una bebida que combina el café con yema de huevo y azúcar para ofrecer un desayuno rápido, nutritivo y energético.

La base de la receta es sencilla: café de moka italiana preparado al fuego, acompañado de una crema elaborada con yema de huevo batida con azúcar. Algunas versiones incluyen un chorrito de licor, aunque la receta tradicional se mantiene fiel a los ingredientes básicos. La chef Roberta, nacida en Roma y divulgadora de la cultura gastronómica italiana desde Costa Rica, explica que, para los campesinos, la yema batida con azúcar «era su energía, su desayuno. Un pequeño lujo de calorías».

Café con yema de huevo: la receta italiana tradicional

☕️🍳 El Caffè del Contadino: una receta italiana antiquísima que bebían los campesinos antes de ir a trabajar al campo. Energía pura. Tradición pura. Italia pura 🇮🇹✨ ¿De qué se trata? 👉 Yema de huevo 👉 Azúcar 👉 Café caliente de moka (Algunas familias agregaban también un chorrito de licor 😅) Se batía la yema con azúcar hasta quedar espumosa y luego se añadía el café: 🔥 un desayuno potente, nutritivo y perfecto para aguantar todo el día de trabajo.

El procedimiento para preparar el «caffè del contadino» es sencillo, pero requiere paciencia y cuidado. Primero, se hace el café en una moka a fuego lento, evitando que el agua suba demasiado rápido y procurando mantener el fuego suave. Esto garantiza que el café extraiga todo su aroma y sabor sin quemarse.

Mientras se prepara el café, se bate una yema de huevo con una cucharadita y media de azúcar hasta conseguir una textura espumosa y ligera. Una vez listo, el café caliente se vierte lentamente sobre la yema batida, creando una mezcla cremosa y ligeramente densa, con un aroma más intenso y un sabor profundo.

La propuesta de Vietnam

El concepto de mezclar huevo con café no se limita a Italia. En Vietnam, existe una bebida conocida como «egg coffee», con una textura ultra cremosa y su sabor dulce y suave. Este café típico de Hanoi combina yemas de huevo, azúcar, leche condensada y café tostado.

Para la elaboración de este café, se baten las yemas con la leche condensada y el extracto de vainilla hasta obtener una crema con textura similar a la de un pastel. Luego, se prepara el café, generalmente utilizando café tostado estilo francés, y se sirve caliente. Finalmente, la crema de huevo se coloca encima del café, creando un contraste de texturas y un efecto visual similar a un cappuccino invertido.

Comparación entre ambos

Aunque ambos cafés comparten la idea de incorporar huevo, existen diferencias notables. El «caffè del contadino» es más rústico y nutritivo, pensado para aportar energía rápidamente a quienes se enfrentaban a jornadas físicas intensas. Por su parte, el «egg coffee» vietnamita es más sofisticado y dulce, pensado para disfrutar de una especie de un postre líquido. Sin embargo, en ambos casos, el huevo aporta cuerpo, suaviza la acidez del café y crea una textura cremosa.

Beneficios nutricionales

El huevo es un alimento altamente nutritivo, con un contenido comestible de aproximadamente 88 gramos por cada 100 gramos de producto fresco. Aporta proteínas de máxima calidad, ácidos grasos monoinsaturados, yodo, fósforo, selenio, vitamina B12, riboflavina, niacina, vitamina A, vitamina D y folatos, convirtiéndolo en una fuente equilibrada de nutrientes esenciales.

La proteína del huevo tiene un elevado valor biológico y la FAO la considera referencia debido a la proporción equilibrada de aminoácidos esenciales. En la clara se encuentran proteínas como la ovoalbúmina, conalbúmina, ovomucina y ovomucoide, mientras que en la yema destacan las lipoproteínas LDL, lipovitelina, fosfovitina y livetina. Además, el huevo contiene minerales como calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo y selenio, así como vitaminas del grupo B, vitamina A, D y E.

En definitiva, el café con huevo es un ejemplo perfecto de cómo la gastronomía puede unir tradición, cultura y creatividad. Desde el campo italiano con el «caffè del contadino» hasta las calles de Hanoi con el «egg coffee», estas recetas muestran que la combinación de ingredientes simples puede dar lugar a experiencias sensoriales únicas. Su textura cremosa, su sabor intenso y sus beneficios energéticos lo convierten en una alternativa interesante al café convencional.