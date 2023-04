La razón por la que no puedes comer carne en Semana Santa

La Semana Santa es una de las épocas favoritas del año para millones de personas, especialmente para los religiosos, y los que no lo son agradecen tener varios días de vacaciones, ya que tampoco hay clases en los centros escolares, y los dos festivos vienen de maravilla al juntarse con el fin de semana, en los lugares en los que también es festivo el jueves además del viernes. Te contamos por qué no comer carne en Semana Santa, algo tradicional que mucha gente sabe que es así pero no el motivo por el que se hace.

Durante la Semana Santa hay muchas tradiciones que millones de personas siguen cada año, como no comer carne o ir de procesión, las dos más populares y que llevan poniéndose en práctica «toda la vida».

Cuándo no se come carne y por qué

La tradición de no comer carne en Semana Santa afecta al periodo previo a la Pascua, los 40 días que se conocen como cuaresma y que comienzan el Miércoles de Ceniza y acaban el Jueves Santo. Este periodo supone para los creyentes cristianos una época de purificación y de sanación, principalmente ideado para renovar su fe cristiana.

Según palabras del propio Papa Francisco, la Semana Santa «es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Para renovar la fe en Jesús. El gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús».

La tradición cristiana dice que la carne de color rojo es el cuerpo crucificado de Jesucristo, por lo que durante la cuaresma está prohibido probar un trozo de esa carne, ya que es un periodo de penitencia. Está considerado un gesto de respeto de la Iglesia Católica a su santo padre, y siempre se ha considerado un producto de lujo, por lo que entra en contradicción con lo que significa la cuaresma.

El Código del Derecho Canónigo expone con claridad ese gesto de respeto al referirse a los viernes como el día sin carne del calendario católico: «todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. (…) ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo».

Así pues, para dejar claro con exactitud los días que no se debe comer carne en Semana, son todos los viernes de la cuaresma, además del Miércoles de Ceniza, que es el primer día de la cuaresma.