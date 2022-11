¿Por qué es importante usar el tipo correcto de vaso para el café irlandés?

Según el Museo del Whisky Irlandés, Foynes, en el condado irlandés de Limerick, fue todo un centro de tránsito durante la década de 1940, recibió a pasajeros de todo el mundo, sirvió como aeropuerto principal para hidroaviones y recibió a estrellas de cine y líderes políticos en el restaurante dirigido por el Chef Joe Sheridan. Fue aquí donde Sheridan comenzó a ofrecer reconfortantes tazas calientes de café irlandés a los invitados. Nacía así una de las bebidas de café más populares del mundo, pero que siempre suele servirse en un vaso de tamaño considerable. ¿Por qué motivo?.

El motivo del vaso grande para el café irlandés

Stanton Delaplane, un escritor de viajes, fue quien llevó el concepto del café irlandés a los Estados Unidos. Le contó a su amigo, Jack Koeppler, el dueño de The Buena Vista en San Francisco, sobre la bebida y el dúo no pudo replicar con éxito la receta. El Museo del Whisky Irlandés afirma que la pareja se acercó a Sheridan con una oferta de trabajo. Aceptó, y The Buena Vista continúa produciendo la bebida hasta el día de hoy siendo el bar en todo el mundo en el que se sirve mayor número de cafés irlandeses.

Pero no sólo se conoce en Estados Unidos. Con los años, el café irlandés se ha convertido en un licor de notas clásicas , y la reconfortante combinación de whisky irlandés, azúcar moreno, el tipo correcto de café y crema batida puede alegrar las mañanas frías y ofrecer un impulso de alcohol durante las noches de invierno. Si bien puede servir café irlandés en lo que desees, Robb Report portal especializado en el lujo, señala que la forma de tu vaso importa con esta bebida, ya que no se trata sólo de elegir un vaso que permita el buen contraste de los ingredientes sino que también pueda soportar temperaturas más altas.

Para los cafés irlandeses, más grande no es mejor

El café irlandés debe servirse caliente, ya que la receta se prepara con café humeante que se vierte en un vaso precalentado. Los expertos en esta bebida sugieren llenar primero la taza o vaso elegido con agua caliente y luego vaciarlo antes de agregar el brebaje de café y whisky. Sin embargo, el arte del café irlandés es su simplicidad. El experto Dale DeGroff le explicó a la revista Liquor que el café irlandés perfecto no debe servirse en proporciones masivas. De este modo, un vaso de seis onzas (de unos 177 ml) tiene el tamaño perfecto para crear una bebida que deje a los invitados con ganas de más. «Tampoco necesitas un vaso gigante de whisky irlandés», agregó DeGroff.

En The Buena Vista, el café irlandés se sirve en vasos con tallo en forma de tulipán que muestran la crema batida a mano del establecimiento y ayuda a los camareros a preparar bebidas perfectamente equilibradas. Por supuesto, la mayoría de las recetas de bebidas de café irlandés se completan con una cobertura de crema batida y una guarnición de nuez moscada en polvo o canela.