¿Por qué las hamburguesas del Burger King y McDonald’s tienen un punto blanco en su pan?

Las hamburguesas es uno de los platos de comida rápida que más éxito tiene en todo el mundo, tanto en ese tipo de restaurantes como en otros más gourmet e incluso a la hora de prepararlos en casa. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el punto blanco en el pan de hamburguesa? Sigue leyendo y descubre a qué se debe.

Este plato puede ser un plato sencillo si te la comes sola o con queso, o bien un platazo más elaborado si le añades ensalada, huevos fritos, bacon… incluso hay quien le mete patatas fritas para hacerla más consistente y deliciosa.

¿Por qué hay un punto blanco en el pan de hamburguesa?

McDonald’s y Burger King son los dos restaurantes de comida rápida especializados en hamburguesas más famosos del mundo, y en ellos seguro que te has fijado en más de una ocasión en que los panes suelen tener un puntito blanco en el fondo.

Este punto blanco incluso te lo encuentras en el pan de hamburguesa que compras en el supermercado, raro es cuando te encuentras uno que no lo tiene. Pero, ¿qué significa ese punto blanco en el pan de hamburguesa? ¿tiene algún sentido o una misión en particular?.

Aunque no es una pregunta con una respuesta 100% contrastada, lo cierto es que muchos expertos dicen que ese puntito puede deberse a que, al hacer el bollo en los moldes, por su forma hay una pequeñísima parte de la masa que no entra en contacto con la superficie de cocción… y ese puntito se quedaría como la masa que no se ha cocido en su totalidad como sí lo ha hecho el resto del pan.

McDonald’s vs Burger King, ¿cuál es mejor?

El eterno debate que nunca se resolverá, y es que en realidad elegir un vencedor en este particular duelo es más cuestión de los gustos personales de cada persona. Se dice que la calidad tanto de la carne como del resto de productos de Burger King es mejor, pero igualmente muchas personas prefieren el McDonald’s.

Muchas de sus hamburguesas son similares, así como postres, menús infantiles, por lo que suele ser difícil elegir un favorito. Tanto es así que en una encuesta realizada hace unos meses entre el público español, McDonald’s resultó vencedor como restaurante de comida rápida favorito con un 22,5% de los votos, mientras que Burger King le siguió muy de cerca con el 22,3%, realmente muy poquita distancia.