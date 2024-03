¿Por qué se ha formado un bloque de hielo en tu nevera (y cómo solucionarlo)?

Si estás leyendo este artículo, es porque probablemente ya te hayas acostumbrado a que -cada cierto tiempo- tu nevera forme algunos bloques de hielo. Debes saber que una nevera que funciona bien no debería tener este problema. Se trata de una anomalía, seguramente no demasiado grave pero que tienes que intentar arreglar cuanto antes. De lo contrario, este electrodoméstico podría echarse a perder. ¿Por qué se ha formado un bloque de hielo en tu nevera? ¿Cuáles son los pasos para solucionar este problema?

Para resolver este problema, primero debes conocer su origen. Independientemente de cuál sea, considera que la formación de hielo afecta el consumo. Sin obviar cuestiones tecnológicas, eso explica por qué las neveras antiguas que forman hielo consumen mucha más energía que las nuevas que no lo hacen.

¿Por qué se ha formado un bloque de hielo en tu nevera?

Transcurrido un tiempo, la acumulación de hielo en las paredes internas de la nevera puede llevar a que se produzca una sobrecarga y que se «queme».

Y de todas las causas o motivos por los que se forma hielo en las neveras, hay uno que es, con diferencia, el más común de todos los posibles.

¿Qué es lo que pasa? Algo mucho más simple de lo que imaginarías. Tu nevera genera más frío de lo que hace falta. Sí, así como lo lees. Todos los problemas relacionados con la formación de hielo de tu nevera se deben a que está configurada a una temperatura más baja de la que en realidad necesita considerando tanto la época del año como la cantidad de alimentos almacenados. A menos cantidad de alimentos, menos frío se requiere para conservarlos a la perfección.

Cuando la temperatura de la nevera es más alta de lo que debería ser, el motor trabaja en exceso y la pared del fondo se congela de modo lento y paulatino.

Puede que al principio ni siquiera notemos lo que está sucediendo, pero con el paso de las semanas lo que ocurrirá es que el agua de la pared del fondo se irá congelando poco a poco. Como consecuencia de ello, se formará el típico bloque de hielo que acaba obstaculizando la distribución de los alimentos en el interior.

Es decir, si no solucionamos el problema que provoca el rendimiento excesivo del refrigerador, la capa de hielo crecerá hasta convertirse en un bloque de hielo.

¿Qué otras cosas hacen que la nevera genere más frío?

Si coincidimos en que los bloques de hielo se forman porque la nevera genera más frío de lo que debería, y la hemos configurado según la época y su contenido, entonces a continuación tenemos que preguntarnos qué otras cosas hacen que rinda excesivamente.

Una de las respuestas recurrentes es la pérdida de frío. Puede deberse a que la puerta no cierra bien, a que la goma está desgastada y ya no sirve o a que la nevera se abre demasiadas veces todos los días.

Tampoco deberías descartar que la pérdida de frío sea debido a que los integrantes de la familia no se ocupan de cerrarla como corresponde.

No cierra bien por las gomas de la puerta

En ocasiones, no es tan evidente que la nevera no cierre bien. Tienes que asegurarte de que lo hace, presionando la puerta incluso si parece bien cerrada. Muchas veces te sorprenderás al percibir que no estaba cerrada del todo. Y eso tiene que ver con el mal estado de las gomas que protegen las puertas.

Afortunadamente, eso puede solucionarse comprando unas gomas nuevas e instalándolas en lugar de las viejas que ya no sirven para nada.

No cierra bien por el imán

En otros casos algo más complejos, el imán que facilita el cierre de las neveras es el que está desgastado y debe ser sustituido. Para este paso, tal vez debas recurrir a algún profesional. Si crees que puedes hacerlo tú mismo, busca un vídeo en YouTube para guiarte.

¿Qué hacer si ya se ha formado el bloque de hielo?

Los conocimientos anteriores te ayudarán a prevenir que se formen bloques de hielo. Pero, ¿cómo puedes deshacerte de ellos si ya se han formado? Evidentemente, lo primero que tienes que hacer es consumir los alimentos.

Una vez que la nevera esté vacía, tienes que descongelarla, desenchufada, esperando a que no quede nada de hielo en la pared del fondo. Ten cuidado porque el deshielo hará que el agua se derrame. Deberías colocar una toalla, logrando así que absorba parte del líquido que sale de este aparato. Y aleja los muebles u objetos cercanos a la nevera que puedan ser dañados por el agua.

Así de sencillo es conseguir que tu nevera vuelva a funcionar como antes. Pero tendrás que encargarte de esto antes de que sea demasiado tarde.