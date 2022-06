Suele ser costumbre que al encontrarnos con alguien conocido o al reunirnos con nuestros amigos y familiares nos saludemos con dos besos (e incluso un abrazo). Es algo que nos sale de forma natural, también con personas que nos acaban de presentar, y aunque la pandemia por Covid-19, redujo del todo esta costumbra tan nuestra para saludar, lo cierto es que se ha recuperado y por ello queremos analizar o desvelar ahora el motivo por el que en España nos saludamos con dos besos teniendo en cuenta que en el resto de países no es costumbre.

El saludo con dos besos en España

Cuando vemos a un amigo, solemos saludarlo con dos besos en las mejillas. En realidad, más que un beso es tocar con los labios la mejilla del otro pero de forma muy suave. Sin embargo, este beso no se da en todas las latitudes. Es una costumbre de los países neolatinos, por lo tanto de España (y también se da mucho en Italia), donde se besa primero a la derecha y luego a la izquierda. Sin embargo otros países tienen otras costumbres completamente distintas. Está el beso «único» que se suele dar en Estados Unidos aunque ellos suelen ser más de abrazos o de apretón de manos y en el caso de dar besos sólo a quienes conocen o a familiares, mientras que en Francia, Suiza y Holanda nos superan, si tenemos en cuenta que se dan tres besos, aunque se les llama «besos al aire», porque se dan sin que la boca toque la mejilla.

Pero ¿cuál es el motivo que nos lleva a darnos dos besos a nosotros los españoles? Por lo visto el origen está en los romanos que solían establecer el saludo con tres tipos de besos y que eran:

Osculum : que era el beso en la mejilla reservado a amigos.

: que era el beso en la mejilla reservado a amigos. Basium : que se corresponde al beso en los labios y que sólo se daba al esposo o la esposa

: que se corresponde al beso en los labios y que sólo se daba al esposo o la esposa Suavem: que se correspondía con el beso entre amantes.

A partir de esto, fue el cristianismo el que estableció el gesto del beso en las ceremonias religiosas. y dicha costumbre se fue modificando según cada país. En España nos acostumbramos a esos dos besos, aunque en los últimos tiempos, y sobre todo a raíz de la pandemia, parece que se dan más abrazos o apretones de manos, que besos.

Los países que se saludan sin beso

¿Y existe algún país en el que el beso no exista como saludo? Generalmente el Reino Unido, Alemania y los países escandinavos, son países en los que no se acostumbra saludar de esta manera. En India, en cambio, y en algunos países africanos, no solo no se usa, sino que se considera de mala educación.