Uno de los más grandes árboles en todo el mundo, ubicado en California ha aparecido envuelto en papel de aluminio y así se mantiene desde hace días. ¿La razón? Os la desvelamos a continuación pero parece tener relación con los incendios en la zona.

¿Por qué el árbol más grande del mundo está envuelto en papel de aluminio?

Debido a los enormes incendios que asolan California, los expertos están buscando formas de proteger la vegetación que aún no se ha visto afectada por las llamas. Entre ellos se encuentra el General Sherman, el árbol más grande en términos de volumen.

El ejemplar de secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) alcanza los 83 metros y según algunos expertos es uno de los árboles más antiguos de la Tierra: con una edad de unos 2.500 años . Recientemente se compartieron nuevas imágenes del General Sherman que muestran la base de la secuoya gigante envuelta en unas mantas con forma de papel de aluminio.

«Es un área muy importante para muchas, muchas personas, por lo que se hace un gran esfuerzo especial para proteger esta arboleda » , dijo Rebecca Paterson, portavoz del Parque Nacional de las Secuoyas y Kings Canyon, a Los Angeles Times. De hecho, más de 350 bomberos luchan actualmente con dos incendios dentro del Parque Nacional de Las Secuoyas.

Los bomberos utilizan las mantas para proteger las estructuras de los incendios cercanos y, en caso de que sea un último recurso, si están rodeados, los mismos bomberos las usan para protegerse de las llamas. Actualmente, los funcionarios también han despejado la vegetación cercana para proteger aún más el área circundante y asegurarse de que el fuego no se propague alrededor de la secuoya milenaria.

Los bomberos advirtieron que los vientos más fuertes en la zona en los últimos días, también estaban contribuyendo a «condiciones críticas de incendio» en el área del complejo del parque, donde dos incendios provocados por rayos se fusionaron en el lado occidental.

Hasta el pasado domingo, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una advertencia de bandera roja, diciendo que las ráfagas y la menor humedad podrían crear condiciones para la rápida propagación de los incendios forestales que todavía se sufren.

The world’s largest tree was wrapped in foil to protect it from California wildfires. «General Sherman» is 2,500 years old and 275 feet tall.

A wildfire last year killed about 10,000 sequoia trees, some thousands of years old. Now the Colony fire is threatening 2,000 more. pic.twitter.com/vYkCGZBqQo

— AJ+ (@ajplus) September 17, 2021