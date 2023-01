El pueblo de España rodeado de impresionantes paisajes que merece una visita

Si te gusta descubrir España a través de sus pueblos o sencillamente deseas encontrar un destino que te permita disfrutar de lo mejor que tienen los pueblos, no te puedes perder uno de los que tienen más encanto, cuya vinculación al vino es además todo un aliciente para visitarlo. Y no sólo eso, se trata del pueblo de España rodeado de los más impresionantes paisajes que no te vas a querer perder. Un pueblo con acreditación entre los «Pueblos más bonitos de España» que pude ser uno de tus grandes descubrimientos este 2023.

El pueblo de España con los paisajes más bonitos

El pueblo del que os queremos hablar no es otro que Sajazarra que ubicado en la Rioja Alta, y en concreto en la comarca de Haro, en torno a la confluencia de los ríos Aguanal y Ea, tiene un paisaje que te va maravillar, marcado por grandes extensiones de viñedos y otros cultivo que hacen el contraste frente a monumentos y edificios de gran valor arquitectónico y cultural.

Recientemente recibía la acreditación como uno de los ‘Pueblos más bonitos de España’, por lo que merece una visita para conocer además su larga historia vinculada al vino.

Una historia que nace en 1075 dado que esta es la fecha del primer registro que se tiene del pueblo cuyo nombre además, Sajazarra proviene del Euskera Saja Zaharra que significa ‘Saja la vieja’, y que se eligió para hacer una distinción con un pueblo vecino de nombre Sajuela, cuyo significado es el de ‘la pequeña Saja’.

El pueblo tiene apenas un centenar de habitantes pero merece una visita para pasear por sus calles empedradas y descubrir entre otros, monumentos como la impresionante Puerta del arco, que forma parte del amurallamiento medieval que tuvo el pueblo cuando era una villa y que originalmente en el siglo XIII, era una torre puerta que estaba sobre un corredor fortificado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SAJAZARRA (@sajazarra)

La Iglesia de Santa María de la Asunción Edificio es otro de los edificios que destacan en el pueblo. Una iglesia en sillería y mampostería de tres naves que ha sido construida, y reformada, a lo largo de varias épocas desde el s.XII y destacando además el que tenga una colección de obras de arte contemporáneo en su interior.

Entre los monumentos del pueblo tienes también distintas obras de arte contemporáneo, así como el barrio de Bodegas que está dedicado a la tradición milenaria del pueblo con el vino y que junto a su uso para la crianza de vinos, también cuenta con casas que han sido lugar de reunión donde encontrar buen vino y buena comida.

Naturaleza en Sajazarra

Si eres amante de la naturaleza y los animales, la visita a Sajazarra te servirá para descubrir la Laguna que aunque una propiedad privada, es un humedal/ laguna recuperado desde el que poder avistar todo tipo de aves, o también tienes la oportunidad de visitar los Montes Obarene a cuyos pies se ubica el pueblo y que están dentro de la Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad). Un simple paseo por estos montes te servirá para ver águilas reales, buitres leonados, búhos reales y águilas perdiceras, de modo que si te gustan las aves y practicar el senderismo puedes programar una ruta que te lleve además hasta los picos Peñas de Gembres, y en cuya cumbre tienes un bonito mirador hecho de piedra.