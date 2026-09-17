Los psicólogos expertos coinciden: las personas que hacen esto todos los días tienen un coeficiente intelectual superior a la media y no lo saben

Normalmente, un coeficiente intelectual elevado se relaciona con personas que destacan en el ámbito académico. Sin embargo, el entorno educativo no siempre identifica este tipo de perfiles y algunas de sus características pueden pasar desapercibidas. Más allá de las calificaciones, existen determinados hábitos que, desde la perspectiva psicológica, se relacionan con personas que tienen un coeficiente intelectual superior a la media.

Diversos estudios pueden presentar una actividad mental especialmente intensa, algo que en algunos casos se refleja en determinados patrones de comportamiento. Esto no implica que sean «mejores» o «peores», sino que pueden procesar la información de una manera diferente. Comprender estas características permite alejarse de algunos mitos sobre la inteligencia y entender mejor ciertos comportamientos.

Los hábitos de las personas más inteligentes

«Un genio es una persona con poderes mentales extraordinarios cuyos originales trabajos o conceptos cambian a la sociedad de alguna forma significativa para bien o para mal en todas las culturas y a lo largo del tiempo», comenta a BBC Mundo el doctor en musicología estadounidense Craig Wright. Incluso llegó a plantear una «fórmula de la genialidad», representada como G=S×N×D.

La expresión establece que la genialidad (G) sería el resultado de multiplicar la importancia o magnitud del impacto generado (S) por el número de personas afectadas (N) y por el tiempo durante el que ese impacto permanece (D). Por lo tanto, según Wright, los grandes genios son aquellos individuos capaces de provocar un cambio significativo en muchas personas y cuyos efectos perduren durante el mayor tiempo posible.

En este contexto, el coeficiente intelectual es una puntuación que permite comparar determinadas capacidades cognitivas con las de una población de referencia. Su media es cien y evalúa aspectos como el razonamiento, la comprensión verbal, la memoria de trabajo, las habilidades visuales y espaciales y la velocidad de procesamiento. No mide toda la inteligencia de una persona.

Sin embargo, como explica Wright en su libro, «el coeficiente intelectual está sobrevalorado». Si bien las pruebas estandarizadas de coeficiente intelectual permiten medir determinadas capacidades cognitivas, aunque estas no son el único factor que explica la genialidad y tienen, además, un importante componente hereditario.

En este sentido, algunos ganadores del premio Nobel tenían coeficientes intelectuales de 115 o 120, cifras que están por encima de la media, pero muy lejos de las puntuaciones consideradas «excepcionales». Por tanto, contar con una capacidad intelectual superior a la media es importante, pero no determina por sí sola hasta dónde puede llegar una persona. A partir de ahí, intervienen muchos otros elementos, como la creatividad, la perseverancia, la motivación, la curiosidad o la capacidad para desarrollar ideas.

Interés por aprender

Uno de los rasgos que suelen asociarse con las personas inteligentes es su interés constante por aprender. Buscan continuamente nuevos conocimientos y pueden dedicar bastante tiempo a leer, investigar o profundizar en temas que despiertan su interés, aunque sean poco conocidos. También tienden a formular preguntas y a cuestionar aquello que les rodea. Esta curiosidad puede llevarlas a interesarse por campos tan diversos como la ciencia, el arte, la historia o la filosofía.

Pensar en voz alta

Pensar en voz alta es otro comportamiento que aparece con frecuencia en personas con una elevada capacidad intelectual. Aunque desde fuera pueda parecer extraño, poner en palabras los propios pensamientos puede ayudar a ordenar las ideas, desarrollar argumentos y encontrar soluciones ante situaciones complicadas. Al verbalizar lo que piensan, pueden comprender mejor un problema y explorar diferentes posibilidades antes de tomar una decisión.

Pasar tiempo a solas

Para algunas personas, pasar tiempo a solas resulta especialmente agradable porque la tranquilidad les permite concentrarse, reflexionar y dedicar atención a sus propios intereses. Esto no significa necesariamente que sean tímidas o que tengan dificultades para relacionarse con los demás. Simplemente pueden necesitar momentos de calma en los que puedan pensar sin interrupciones y desarrollar sus ideas con mayor libertad.

Capacidad analítica

Las personas con una mente analítica examinan incluso situaciones cotidianas con gran detalle. Su manera de procesar la información les lleva a buscar explicaciones, establecer conexiones y cuestionar aspectos que otros quizá pasan por alto. Sin embargo, analizar constantemente todo lo que ocurre no es exclusivo de las personas inteligentes, sino también de quienes sufren ansiedad.

Morderse las uñas

Por último, aunque pueda parecer sorprendente, la onicofagia, es decir, morderse las uñas, también es un hábito que puede aparecer en este tipo de personas. Los psicólogos explican que suele estar relacionado con la ansiedad, algo que también puede afectar a personas muy perfeccionistas. Este perfeccionismo se ha relacionado en algunos casos con personas inteligentes, ya que puede favorecer una mayor concentración.

En cualquier caso, los expertos recuerdan que ninguno de estos comportamientos se puede utilizae por sí solo para determinar si una persona es más o menos inteligente. Se trata de características que pueden aparecer por diferentes motivos y que deben interpretarse dentro de un contexto más amplio.