La psicología dice que los nacidos entre 1960 y 1980 es la última generación que creció con este valioso concepto que ahora se ha perdido

Las generaciones que nacieron entre 1960 y 1980 poseen una característica psicológica especial que las diferencia de las generaciones más jóvenes. Se trata de los últimos antes de la expansión de Internet y desarrolló la capacidad de gestionar la frustración y el aburrimiento sin recurrir a los medios digitales.

Durante ese periodo, la crianza se basaba en la autonomía y la responsabilidad individual. No estaban bajo la supervisión constante de los padres ni recibían notificaciones, pero sí aprendieron a resolver por sí mismos los desacuerdos y las dificultades que encontraban, fortaleciendo su resiliencia. Eso les permitió tener una sensación de seguridad interior por su libertad a la hora de explorar.

Del mismo modo, aprendieron el respeto por la familia y las instituciones. La discreción en las relaciones y la diferencia entre vida pública y privada fueron clave en su comportamiento social, a diferencia de las generaciones más jóvenes, que suelen expresar sus sentimientos públicamente a través de las redes sociales.

Diferencia evidente en el trabajo

Según los expertos, esta diferencia se hace especialmente evidente en el ámbito laboral. Los responsables de recursos humanos señalan que las personas de esta generación se distinguen por su flexibilidad mental y su sólida ética de trabajo. Además, hay estudios que confirman que tienen mejor resistencia al estrés y tienen mejor capacidad para trabajar en equipo sin tener una necesidad de recompensa constante.

Sin embargo, los psicólogos advierten de la desaparición de esta fortaleza psicológica, que no caracteriza a las nuevas generaciones. Lo argumentan con el creciente predominio del uso extensivo de las pantallas, la gratificación inmediata y la individualización, que hace muy difícil que se desarrollen habilidades como la paciencia, la concentración o el esfuerzo autónomo. Es por ello que consideran vital fortalecer estos valores para mantener el equilibrio mental de las futuras generaciones.