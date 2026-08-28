El proverbio árabe que merece la pena conocer: «Quien quiere hacer algo encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa»

Hay frases breves que, pese a su sencillez, encierran una profunda reflexión sobre la vida y la forma en la que afrontamos los problemas. Los proverbios populares han transmitido durante generaciones este tipo de enseñanzas, muchas veces basadas en la experiencia y el sentido común.

Uno de ellos es este conocido proverbio árabe: «Quien quiere hacer algo encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa». Una reflexión que pone el foco en la actitud personal y en la diferencia entre quienes buscan soluciones para alcanzar sus objetivos y quienes encuentran motivos para no intentarlo. Según esta mirada, la voluntad funciona como un motor que impulsa a explorar caminos incluso en los momentos donde las circunstancias son adversas o complejas.

Es la actitud la que determina el resultado ante cualquier tipo de resultado. Quien rechaza el esfuerzo haciendo evasivas solo se enfoca en justificar por qué no lo intenta. Esta frase se utiliza sobre todo en ámbitos laborales y educativos, como un recordatorio de que los objetivos requieren compromiso, constancia y capacidad, inculcando una mentalidad de crecimiento, cambiando el enfoque del no puedo al ¿cómo puedo lograrlo?.

Origen y vigencia del proverbio

Aunque muchos lo conocen como un proverbio árabe, no hay un autor identificado. Su origen se encuentra en la tradición oral y se fue transmitiendo mediante recopilaciones de refranes y traducciones en diferentes países. Esta idea también aparece en otras culturas, con expresiones como «Donde hay voluntad, hay un camino» o el conocido «Querer es poder»; comparten una visión similar.

Sin embargo, los expertos señalan que hay factores externos como los recursos y las oportunidades que también influyen. Aun así, la frase invita a enfocarse en lo que depende de cada persona y convertir la voluntad en acción.