Poner una pinza de madera en la tapa de una olla: para qué sirve y en qué casos se recomienda

Los trucos de cocina más sencillos pueden convertirse en grandes aliados a la hora de preparar alimentos. Uno de ellos consiste en colocar una pinza de madera en la tapa de una olla para dejar una pequeña abertura entre la tapa y el recipiente para facilitar la salida del vapor.

A continuación te explicamos sus ventajas y limitaciones para aprovechar éste sencillo recurso sin asumir riesgos innecesarios en la cocina.

Poner una pinza de madera en la tapa de una olla

Su principal objetivo es impedir que el contenido de una olla se derrame mientras se cocina. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el vapor sube hacia la tapa y, en alimentos como la pasta, el almidón que liberan durante la cocción puede generar espuma. Si la olla está completamente cerrada, ésta puede aumentar de volumen hasta llegar al borde y terminar cayendo sobre la placa de cocción.

En este contexto, la pinza se utiliza para dejar la tapa ligeramente entreabierta sin tener que quitarla por completo y que, de esta manera, el vapor pueda salir. También resulta práctica al preparar alimentos que necesitan cocinarse tapados durante buena parte del proceso, pero para los que no es conveniente cerrar la olla herméticamente. Sin embargo, este recurso es sólo una ayuda, no una garantía de que la olla no se desborde. Si está demasiado llena o el fuego está demasiado alto, el contenido puede derramarse igualmente. Por eso, controlar la cocción y regular el calor continúa siendo imprescindible.

El proceso es muy simple. En primer lugar, hay que elegir una pinza de madera limpia y utilizarla exclusivamente para tareas de cocina. A continuación, se coloca en el borde de la olla o entre ésta y la tapa, de forma que uno de los lados quede un poco levantado. Lo importante es que la tapa no cierre por completo y deje una pequeña abertura por la que pueda salir el vapor sin perder mucho calor en el interior del recipiente.

Es recomendable asegurarse de que la pinza está bien colocada y se mantiene estable. El resultado puede variar según se utilice una cocina de gas, una vitrocerámica o una placa de inducción, así como en función del tamaño y la forma de la olla y de su tapa. Ahora bien, este método no se debe utilizar nunca con una olla a presión o exprés. Estos utensilios están preparados para funcionar con un sistema de cierre específico y bajo unas condiciones de presión determinadas. Introducir una pinza para evitar que la tapa cierre correctamente puede alterar su funcionamiento y poner en riesgo la seguridad.

Los trucos de cocina más sorprendentes

#casatiktok #trucocasero #limpiezadecasa #limpieza #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ Real Love Baby – Father John Misty @_raquelreichel Así es como limpio y desinfecto mi tabla de cortar de madera y queda perfecta! Espero que os sirva 💖 Os digo los pasos que sigo… 1- Límpiala con jabón (tipo Fairy), enjuaga con agua caliente y sécala bien 2- Echa un buen chorro de vinagre de limpieza y bicarbonato y frota. Retira con un paño húmedo 3- Echa sal gorda y frota bien con medio limón, retira con el paño húmedo 4- Frota aceite de coco para hidratar la madera y deja secar en vertical para que no coja moho Así se desinfectará y estará lista para cortar alimentos de nuevo ☺️ #limpiezacreativa

Para limpiar una tabla de cortar de madera, lo primero es lavarla con jabón, aclararla con agua caliente y secarla bien. Después, se puede frotar con vinagre de limpieza y bicarbonato, retirando los restos con un paño húmedo. A continuación, se recomienda esparcir sal gorda por la superficie y frotarla con medio limón antes de volver a pasar el paño húmedo. Por último, se puede aplicar una pequeña cantidad de aceite de coco para hidratar la madera y dejar que la tabla se seque en posición vertical, favoreciendo la circulación del aire y evitando la acumulación de humedad.

A la hora de pelar un huevo cocido, una vez esté lo suficientemente frío para manipularlo, se debe golpear suavemente el extremo más ancho contra una superficie dura y girarlo entre las manos para agrietar toda la cáscara. Otra opción consiste en retirar la cáscara bajo un chorro de agua después de haberla agrietado ligeramente. De esta manera, el agua puede penetrar entre la cáscara y la clara, facilitando que se desprenda con mayor facilidad y evitando que se arranquen trozos del huevo.

Finalmente, cabe recordar que cada tipo de carne requiere un tiempo de cocción específico según la temperatura. En la ternera, la temperatura interna para un punto poco hecho ronda los 50 °C, mientras que para una cocción completa puede alcanzar los 70 °C. En el caso del cordero, una temperatura de unos 60 °C puede corresponder a un punto medio. Otras carnes, como el pollo, y preparaciones como las salchichas o las hamburguesas necesitan temperaturas internas más elevadas, de alrededor de 75 °C, para garantizar una cocción segura.