Buscan voluntarios para vivir gratis en una casa de campo del año 1867 en Alemania, a cambio de ayudar con la jardinería y los animales de la granja

En el patio trasero de una casa radicada en un pueblo de Sajonia-Anhalt, la pala se detiene a menudo. Entre la tierra asoman botellas y frascos de otra época que la pareja propietaria clasifica y guarda con cuidado. Así es uno de los pequeños rituales llevados a cabo por parte de un proyecto que busca ayuda en Alemania y que lleva varios años a medio hacer.

El edificio en cuestión pasó más de dos décadas vacío antes de que sus actuales dueños lo compraran, y hoy solo una parte de sus estancias se puede habitar. El resto avanza a base de paciencia, trabajo manual y visitas de viajeros que se quedan durante unas semanas. Los que ya han pasado por allí hablan de ventanas restauradas, de cenas y de excursiones por la región.

Una pareja busca voluntarios para vivir gratis en una casa de 1867 en Alemania que fue farmacia

Durante la pandemia, una pareja decidió mudarse a al región de Sajonia-Anhalt. Allí compraron una antigua farmacia construida en 1867, un edificio protegido de unas catorce habitaciones que hoy es su vivienda.

Actualmente, la casa sigue en obras y solo cuatro de sus estancias son habitables. Entre los proyectos en marcha figuran ampliar el establo de las cabras, vallar el huerto, restaurar las ventanas de madera y levantar una pequeña vivienda en el terreno (una tiny house).

A esto se suma la excavación del patio, donde siguen apareciendo viales y botellas de los años en que el edificio funcionaba como botica.

Todos los que viven aquí, incluyendo a los animales (cabras y gatos), comparten un terreno de 2.500 metros cuadrados con nogales, ciruelos, columpios y un pequeño jardín de hierbas aromáticas.

Del establo al huerto: las tareas y lo que ofrecen a cambio

El trabajo cambia según el día y la estación. Los anfitriones aseguran que «cada día hay mil cosas emocionantes que hacer», si bien ellos no fijan un número concreto de horas. Entre las tareas principales figuran estas:

Sacar a pastar y cuidar a las cabras, además de limpiar el establo.

Plantar, cosechar y mantener el jardín delantero y el trasero.

Proteger los árboles de las cabras y colaborar en el vallado.

Cargar muebles y ayudar en pequeñas obras con materiales naturales.

Cavar en el patio y clasificar los hallazgos de la antigua farmacia.

A cambio, el voluntario dispone de un espacio privado de unos quince metros cuadrados en la primera planta, con cama de matrimonio, sofá, sillón y armario, para un máximo de dos personas.

Sumado a esto, las comidas están incluidas: el desayuno es libre, el almuerzo suele compartirse y la cena se cocina entre todos. La cocina es vegetariana «en un 98%» (así lo explicitan en la publicación), y la pareja anima a sus huéspedes a compartir sus recetas favoritas.

Una semana como mínimo y una receta en la maleta: cómo pedir plaza

Las solicitudes se tramitan a través de diversas plataformas especializadas en intercambios de trabajo, donde usualmente hay que darse de alta y pagar la suscripción anual antes de escribir a las ofertas que nos interesen.

En este caso, estos propietarios alemanes buscan ayuda desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre, con una estancia mínima de una semana. La pareja responde al 100% de los mensajes, normalmente en menos de un día.

Piden que el voluntario no fume, le gusten los animales (algo que se pide en varios voluntariados) y no tenga problema en alternar tareas muy distintas. No admiten familias, y los ciudadanos de fuera de la Unión Europea deben consultar con la embajada alemana qué visado necesitan.