La psicología sugiere que los adultos que piden perdón por todo no lo hacen sólo por educación, en realidad es un síntoma grave de falta de autoestima
Disculparse constantemente por preguntar, expresar una opinión o pedir ayuda no siempre es una muestra de educación
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«Perdona por molestar», «lo siento por preguntar» o «perdón, seguramente es una tontería». Son expresiones que muchas personas utilizan a diario sin darse cuenta de que no siempre tienen motivos reales para disculparse. Aunque pedir perdón es una conducta necesaria cuando se ha cometido un error o se ha hecho daño a alguien, hacerlo constantemente puede esconder un problema de inseguridad personal. La psicología explica que detrás de este hábito pueden encontrarse una autoestima debilitada, el miedo a incomodar a los demás o una necesidad excesiva de aprobación. No significa que todas las personas que lo hacen tengan un problema psicológico, pero sí conviene prestar atención a cuándo aparece y qué emociones lo acompañan.
Por qué hay personas que se disculpan constantemente
Una de las explicaciones es el llamado comportamiento de complacencia, que consiste en priorizar las necesidades y expectativas ajenas por encima de las propias. En estos casos, pedir perdón puede funcionar como una estrategia para evitar discusiones, conseguir aprobación o reducir el miedo a que alguien se enfade. La persona termina asumiendo responsabilidades que no le corresponden y siente que debe justificar continuamente sus decisiones. ￼
Las experiencias de la infancia también pueden influir. Haber crecido en un entorno donde expresar desacuerdo provocaba críticas, castigos o conflictos puede favorecer que alguien aprenda a disculparse para mantener la tranquilidad. Sin embargo, los especialistas advierten de que no existe una única explicación y que este hábito no permite deducir automáticamente cómo ha sido la educación de una persona. ￼
Las señales que pueden revelar una baja autoestima
La psicología explica que disculparse constantemente puede ir desde una simple muletilla hasta convertirse en un patrón relacionado con determinados aspectos de la personalidad. Entre las señales que pueden acompañarlo destacan:
- Sentir miedo a molestar cuando se pide ayuda.
- Justificar constantemente las propias decisiones.
- Tener dificultades para decir que no.
- Disculparse por expresar opiniones diferentes.
- Experimentar culpa o ansiedad cuando no se pide perdón.
Cómo dejar de pedir perdón por todo
El primer paso consiste en identificar cuándo existe realmente una responsabilidad que asumir y cuándo la disculpa aparece por miedo a la reacción de otra persona. No es necesario disculparse por hacer una pregunta, expresar una opinión respetuosa o pedir un favor. En esas situaciones pueden utilizarse alternativas como «gracias por escucharme», «¿puedes ayudarme?» o «agradezco tu comprensión».
La psicología no considera que pedir perdón frecuentemente sea, por sí solo, un trastorno ni un síntoma grave de baja autoestima. Sin embargo, si este comportamiento genera malestar, dificulta las relaciones o impide establecer límites, puede ser conveniente consultar con un profesional. La clave no está en dejar de disculparse, sino en no sentirse culpable por tener necesidades, opiniones y derechos propios.
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