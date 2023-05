Podrías ser rico y no lo sabes: el dineral que pagan por estos juguetes antiguos

Los nostálgicos de los juguetes antiguos son capaces de pagar un dineral por determinadas piezas, podrías ser rico y no lo sabes. Los coleccionistas se enamoran o tienen preferencias por aquellos juguetes que son una rareza y que quizás en su día nos conquistaron. Piezas que tienen sus singularidades, pero también icónicas de toda una generación que podemos recuperar del baúl de los recuerdos para ganar un dinero extra en todos los sentidos. Toma nota de cuánto se paga por unos juguetes que quizás tienes en casa.

Este es el dineral que se pagan por estos juguetes antiguos

En los años 90 había una serie de juguetes de moda que hoy podrían hacerte rico, juegos que todos hemos visto y jugado y ahora valen una fortuna. Los coleccionistas de juguetes de aquella década pueden darte más de una sorpresa si tienes en tu casa algunos de estos juguetes que se pagan por miles de euros.

Algunos cromos y tazos valen ya casi 4.000 euros. Evidentemente, no todos, pero sí algunas series que se han convertido en exclusivas o no están tan visibles como las demás. Son los juguetes que pueden hacerte más rico, aunque no lo sepas. Elementos que quizás has guardado durante un tiempo y ahora hayas descubierto su valor.

1.300 euros puede llegar a valer el Tamagochi, ese juguete que se convirtió en toda una obsesión. Un huevo virtual que se debía cuidar. Un juguete que casi todos hemos tenido y que va unido a otro clásico que ha estado en casi todas las casas. Las Barbies son otro de los elementos por los que más se paga.

Pueden llegar hasta los 2.000 euros determinadas Barbies que fueron ediciones limitadas o que tienen ciertas singularidades. Evidentemente, si están bien conservadas y prácticamente las dejaste en su caja para que llegarán a este futuro, 30 años después en perfectas condiciones para los coleccionistas.

Lo que más se paga de los 90 es casi un millón de euros. Podrías ser millonario si tienes unas cartas de Pokémon que buscan los coleccionistas. Un elemento que estaba en todas las casas y como el resto de los juguetes deben estar bien conservadas para conseguir que valgan ese millón de euros. Será mejor que busques en el trastero o en casa de tus padres, podrías ser millonario con tus juguetes de los 90 sin saberlo.