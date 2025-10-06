El pez venenoso que es un manjar en España: está prohibido en muchos países

Hay un pez venenoso que es un auténtico manjar en España, pese a estar prohibido en muchos países. La comida española es la mejor del mundo. Es algo que todos sabemos, cuando salimos de casa, nada es comparable a las recetas tradicionales que salen de nuestros bares y restaurantes. Tenemos la suerte de disponer de una serie de alimentos espectaculares que provienen de una materia prima que realmente acabará destacando en todos los sentidos. Una opción de lo más recomendable que quizás deberíamos empezar a tener en cuenta.

El pescado es quizás una de nuestras especialidades que acabará siendo el que se convierta en un riesgo para la población. En nuestras recetas se cocina siempre el pescado, además de que es recomendable que lo congelemos antes para que no haya ningún problema añadido. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que nos espera cuando empezamos a probar recetas nuevas que quizás sean un poco distintas a las que ya tenemos. Los expertos advierten de que este manjar puede llevarnos directamente a urgencias si no hacemos nada para evitarlo, las consecuencias pueden ser terribles.

Está prohibido en muchos países

Hay países que prohíben determinados pescados que pueden acabar siendo peligrosos para la salud, por lo que algunos restauradores deciden hacer en España lo que en sus países está prohibido. Algo que quizás debamos tener en cuenta antes que nada y de una manera especial.

El pescado es esencial para la dieta, pero puede tener algunos efectos sobre nuestra salud que quizás debemos tener en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de una manera o de otra, tocará estar pendiente de lo que tenemos por delante.

Una opción de lo más recomendable que podría convertirse en un pequeño problema para más de uno. Este pescado es uno de los que obliga a lanzar una importante alerta y que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Habrá llegado el momento de poder empezar a cuestionar algunos detalles que serán los que marquen la diferencia en determinadas comidas.

Cuidado con determinados pescados y recetas que vienen de fuera, las consecuencias de comer este manjar pueden ser terribles en todos los sentidos. Por lo que, tocará estar atentos a estas alertas de los especialistas.

Este pez venenoso es un manjar en España

España permite a los restaurantes japoneses realizar una serie de recetas que serán las que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, tocará estar pendiente de un pez que puede provocar algunos problemas de salud, ya que puede ser venenoso, según nos dicen los expertos.

El llamado pez mantequilla es el que ha sido fuente de la AESAN, La Agencia Española de seguridad alimentaria y nutrición. Siguiendo con las indicaciones de estos expertos: «El consumo de estos pescados puede producir trastornos gastrointestinales en determinadas personas, mientras que otras no presentan síntomas. No hay suficiente información científica para poder determinar esta diferencia de sensibilidad, no siendo posible establecer un nivel de ingesta seguro, pero seguir unos consejos sencillos durante su preparación, puede evitar estos trastornos».

Siguiendo con la misma explicación, debemos estar pendientes de estos síntomas: «Estos pescados tienen un alto contenido en grasa (aproximadamente un 20%), compuesta por esteres cerosos indigestibles para los humanos, por lo que pueden producir episodios diarreicos y síntomas gastrointestinales agudos que aparecen unas 2 horas después de su consumo. Estos episodios no son causados porque el pescado sea tóxico, sino por la falta de digestibilidad que los compuestos grasos presentes en el mismo pueden causar en nuestro organismo».

Prestando especial atención: «Los síntomas gastrointestinales pueden ser desde leves, de corta duración, hasta diarrea severa, con náuseas y vómitos que pueden durar entre uno y dos días. Aunque no suele causar pérdidas graves de fluidos, se recomienda una atención médica temprana, sobre todo en niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas o si los síntomas persisten».

Las recomendaciones de la AESAN para cocinar estos pescados son las siguientes: