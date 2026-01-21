Pepco vuelve a liarla: su funda nórdica más coqueta y barata ya apunta a convertirse en un éxito inmediato

Los interioristas lo confirman: la fiebre Coquette es una de las principales tendencias de 2026, la cual apuesta por el romanticismo, la delicadeza y la feminidad en el hogar. Se caracteriza por los acabados elegantes y los colores suaves, evocando un estilo clásico pero adaptado a ambientes modernos. En esta corriente, los textiles juegan un papel clave, y Pepco ha lanzado una funda nórdica que promete convertirse en un gran éxito de ventas. Además, tiene cojines a juego, así que es ideal para crear una atmósfera acogedora y llena de estilo en el dormitorio.

Pero, ¿qué tiene esta funda de la nueva colección de Pepco para que todo el mundo esté hablando de ella? Siguiendo los principios del estilo Coquette, es de color rosa pastel con estampado de lazos, transmitiendo una atmósfera de serenidad que invita al descanso. Mide 160 x 200 centímetros e incluye dos fundas de almohada a juego de 50 x 60 centímetros.

La funda nórdica de Pepco que causa furor

La nueva colección de Pepco es toda una declaración de intenciones hacia el estilo Coquette, con una cuidada selección de artículos que transforman el hogar en un espacio acogedor y femenino. Uno de los productos estrella es esta funda nórdica; su color rosa pastel funciona muy bien como base para crear un ambiente armonioso, mientras que los lazos aportan un toque romántico. ¿El resultado? Un conjunto visualmente muy atractivo que no resulta en absoluto recargado.

El diseño de esta funda para el edredón nórdico va más allá de la estética, ya que está especialmente pensado para el confort: los tejidos suaves ayudan a tener un descanso reparador, en línea con la filosofía Coquette de combinar estilo y funcionalidad. Es muy fácil de combinar con otros elementos de decoración: alfombras mullidas de colores pastel, lámparas delicadas o mantas de tejidos suaves.

«El juego de ropa de cama de microfibra incluye dos fundas de almohada de 50 x 60 cm y una funda nórdica de 160 x 200 cm. El cierre con cremallera facilita un cambio rápido y cómodo. El estampado de lazos resulta ideal tanto para una habitación infantil como para amantes de este diseño a cualquier edad».

La funda nórdica más Coquette del momento está a la venta en los establecimientos Pepco por sólo 9 euros.¡Transforma la estética de tu dormitorio, haciendo que dormir y descansar sea un verdadero placer visual y sensorial!

El truco definitivo para lavar el edredón en casa

Lavar el edredón nórdico en casa

Lavar el edredón nórdico en casa es muchísimo más fácil de lo que la mayoría de personas creen. Lo primero es comprobar si la lavadora tiene la capacidad suficiente y revisar la etiqueta del propio edredón. Si tiene un relleno de plumón muy fino, el centrifugado puede dañarlo, así que los fabricantes recomiendan lavarlo a mano o limpieza en seco. Lo mismo ocurre con los rellenos especiales o tratamientos antiácaros, que pueden perder eficacia.

Si el edredón se puede lavar en la lavadora, mételo en el tambor y añade dos tapones de oxígeno activo, que ayudan a eliminar manchas y malos olores sin dañar el tejido. A continuación, añade el detergente que suelas utilizar normalmente y un tapón de desinfectante de tejidos. Si prefieres una alternativa más naturales, puedes usar dos medidas de bicarbonato de sodio.

Luego, selecciona un programa de lavado a 40 grados y un centrifugado de 1200 revoluciones. Una vez finalizado el ciclo de lavado, pasa el edredón a la lavadora con un programa para prendas delicadas, lo que ayuda a que recupere su volumen. Si no tienes secadora, puedes ponerlo en el tendedero en posición horizontal para que el relleno no se apelmace ni se deforme.