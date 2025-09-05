La asquerosa y peligrosísima costumbre de Estados Unidos que llega a España

Las redes sociales tienen actualmente dos caras, la buena y la mala. Esta vez, han mostrado la segunda. Hablamos de una peligrosa y repugnante costumbre que ha llegado a España desde Estados Unidos y que se ha viralizado en Tik Tok.

La razón no es otra que la del riesgo que esto puede ocasionar en nuestra salud. Tiene que ver con la cocina y una práctica bastante arriesgada que podría ocasionar incluso muertes.

La costumbre de EEUU que es un peligro en España

Una práctica que parece bastante arraigada a las costumbres de muchos estadounidenses, especialmente a la población afroamericana, parece que se ha convertido ahora en una moda viral que no deja de compartirse en TikTok, Twitter e Instagram cuando en realidad, no es para nada recomendable.

Incluso los CDC, los centros para el control de enfermedades de Estados Unidos, alertan de esta moda y recomiendan a quien esté pensando en seguirla que no la ponga en práctica. La tendencia viral en cuestión consiste en lavar el pollo crudo con un poco de detergente para platos y agua.

El riesgo con las bacterias al lavar el pollo

Puede que la intención de aquellos que siguen esta moda, que ya decimos que lleva años practicándose en Estados Unidos, es que el pollo esté bien limpio antes de cocinarlo, pero lo cierto es que al hacer esto conseguimos el efecto contrario. Es más la cocina puede quedar contaminada con bacterias si ponemos el pollo a lavar.

Since you guys don’t know how to season chicken, I’ve aggregated several videos to inform you on the methods. pic.twitter.com/MTv0Hk8jBF — jny the human (@jnyboy) March 20, 2023

De hecho, los CD alertan que lavar pollo, en particular, podría propagar bacterias dañinas para la salud en la cocina. Este tipo particular de carne, así como la de gansos y faisanes, a menudo contiene campylobacter, una bacteria que suele estar presente en los órganos del sistema digestivo.

Así, con el lavado estas bacterias se propagarían a través de las salpicaduras de agua. La propagación de campylobacter y el contacto con humanos puede provocar problemas graves como diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos y, en casos extremos, incluso fiebre alta. La solución, para evitar la infestación, es evitar lavar el pollo y cocinarlo directamente. Además, es fundamental limpiar con sumo cuidado cualquier utensilio de cocina que haya estado en contacto con la carne del animal.

Un asunto racial

Por otro lado, el hecho de que esta práctica de lavar el pollo con detergente para platos sea una costumbre que se da en muchas casas de la población afroamericana de Estados Unidos, generó cierta polémica tiempo atrás ya que cuando los CDC han querido alertar de ello, algunas personas quisieran ver en ello un ataque racial, para sorpresa de otras muchas que así lo comentaron en redes sociales.