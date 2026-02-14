Le pasa a miles de españoles y así es como te afecta: todo lo que debes saber sobre el ‘síndrome del tupper’

Todo lo que debes saber sobre el síndrome del tupper, les pasa a miles de españoles y así es cómo te afecta. Ha llegado el momento de poner en mente una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial que empecemos a tener en mente.

Así es cómo te afecta le pasa a miles de españoles

Miles de españoles tienen un síndrome que es fruto de unos horarios de trabajo que se han convertido en los más deseados. La jornada intensiva se ha ido instaurando en nuestro país.

Estos españoles saben muy bien lo que supone salir de casa por la mañana antes de que salga sol para volver lo más pronto posible por la tarde. Para hacerlo y no invertir de más, se suele optar por un túper que suele ser la conexión con casa.

Esto es lo que debes saber del síndrome del tupper

Amanda Alonso Farto de Madrid escribió en el País este término que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Tal y como describió en un artículo de opinión: «El síndrome del tupper es la condena de la clase obrera del siglo XXI. Hace unos días, una amiga me preguntaba si esto era todo lo que podíamos esperar de la vida: madrugar, hacinarnos en el bus para llegar a trabajar, pasar ocho horas frente al ordenador y volver a casa a preparar el tupper del día siguiente. Me lo preguntaba frustrada, desconsolada. Consciente de lo difícil que es salir de la rueda. En los últimos meses, he tenido esta misma conversación con demasiadas amigas. Mujeres con vocación que han estudiado convencidas de que algún día tendrían una buena vida. Ahora todas vivimos asfixiadas por unos alquileres inasumibles, unos salarios precarios y unos trabajos que nos impiden elegir donde queremos vivir».

Siguiendo con la misma explicación: «Y en nuestras escasas horas libres de lunes a viernes somos presas del síndrome del tupper. Porque romper una tarde la rutina; ir al cine o tomar una cerveza y no cocinar al llegar a casa, es un privilegio que solo pueden permitirse aquellos bolsillos a los que comer fuera de la oficina a mediodía o encargar comida preparada no les supone un desajuste en la economía de todo el mes. Ojalá dejemos algún día de entregar todo nuestro tiempo y recursos al trabajo y empecemos a vivir de él con libertad».

