Parece tierno pero es una mala idea poner estas fotos en tu habitación según el Feng Shui

Esta disciplina sabe muy bien dónde deberemos colocar las fotos de nuestros seres queridos para conseguir aquello que deseamos. Hacer realidad este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo posible, con pequeños detalles que acabarán marcando una diferencia importante.

Montserrat Beltran experta en Feng Shui nos explica desde su blog la forma en la que debemos colocar las fotos en nuestra casa según esta disciplina milenaria:

Coloca tus fotografías en lugares que te gusten. En este caso, por ejemplo, el salón o cuarto de estar puede ser un buen lugar para colocar estos activadores de energía. En él pasarás muchas horas y lo harás rodeado de tu familia y amigos, por lo que tener un buen Chi en esta estancia será lo ideal. En el dormitorio, solo fotos de pareja. El dormitorio principal es un lugar muy íntimo para la pareja, por eso evita colocar fotografías de tus hijos, familiares o amigos.

¿Por qué? Pues porque la energía de estas personas, por muy buena que sea, estará interfiriendo en tu relación de pareja. Es como dormir con todos ellos. Así que mejor los colocas en otro lugar de la casa. Si quieres por toda la casa, excepto en tu dormitorio. Si no tienes pareja, puedes buscar una foto tuya que te guste y te haga sentir bien. Quizás de un viaje o un momento que te traiga buenos recuerdos.

Sala de estar o salón familiar. Una sala de estar generalmente se considera un área muy buena en el hogar para colocar fotos de tu familia. Para el Feng Shui, cada vez que se muestran fotos familiares en esta sala, se fortalecen los vínculos y la unidad familiar. Comedor para la abundancia. Un comedor genera abundancia y debe ser utilizado regularmente por la familia para las comidas. Coloca fotos familiares en esta estancia para aumentar la abundancia en tu casa.

Y, si quieres dar un pasito más en la búsqueda de la abundancia, crea una agrupación que muestre a tu familia compartiendo comidas como en los días festivos y las vacaciones.