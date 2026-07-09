La palabra sueca para designar la felicidad que no tiene traducción directa al español aunque todos sabemos de qué se trata

La Real Academia Española (RAE) ha adaptado muchos extranjerismos a nuestro idioma, pero hay otros que son casi imposibles de traducir porque necesitaríamos varias palabras. Hay una expresión sueca sobre la felicidad que demuestra claramente este fenómeno.

Nos referimos a la palabra sueca lagom. Lo más fácil sería traducirla como felicidad, pero este término no describe exactamente el significado completo de la expresión.

En Suecia lagom va más allá de la felicidad o de la calma y abarca toda la sensación que nos produce estar felices pero en su justa medida, sin ningún tipo de exceso.

La palabra sueca para definir un tipo de felicidad que la RAE no puede traducir al español

Lagom es una palabra sueca que resume una forma muy concreta de bienestar. No habla de euforia, de lujo ni de una felicidad espectacular, sino de algo mucho más sobrio, como vivir con la medida adecuada.

La traducción más cercana sería una felicidad entendida como lo justo, lo suficiente o en su punto. Sin embargo, ninguna de esas fórmulas recoge por completo el matiz cultural que tiene en Suecia.

Y es que lagom no sólo habla de una cantidad de felicidad, sino de una actitud ante la vida. Es toda una filosofía sueca sobre evitar el exceso sin quedarse cortos; encontrar el punto de equilibrio para estar satisfechos.

En español podemos explicar la idea, pero no tenemos en la RAE una palabra exacta que la condense. Eso sí, todos entendemos qué quiere decir, aunque nos haga falta una frase entera para acercarnos.

El origen de la palabra sueca sobre la felicidad que no tiene traducción al castellano

El origen que suele asociarse a lagom remite a la expresión laget om. Es decir, alrededor del grupo. Esa idea ayuda a entender por qué la palabra no se limita al bienestar individual.

Si algo debe ser suficiente, también debe permitir que alcance para los demás. La medida justa no sólo evita el exceso personal, sino que también sostiene una forma de convivencia más equilibrada.

Por ello en Suecia lagom no sólo es una palabra bonita, sino una lección social. No se trata de estar obligados a tener menos, sino a no ocupar más de lo necesario para poder compartir tiempo, lugar y recursos.

De hecho, es una palabra enfrentada a la idea de una alegría explosiva. Hablamos de una satisfacción estable al saber que algo está en su sitio, que no sobra ni falta, que no exige competir para demostrar valor.

Otras expresiones extranjeras para hablar de la felicidad que la RAE no traduce

En los países nórdicos es común encontrar este tipo de palabras para definir sentimientos muy concretos vinculados a la felicidad. Por ejemplo, en Dinamarca tienen hygge.

Aun así, no sólo ocurre con estos estados. Por ejemplo, en Países Bajos también nos encontramos en una situación parecida con la RAE y una palabra. En este caso, gezellig.

Y es que la palabra apunta a una atmósfera concreta. Por ejemplo, una habitación cálida, una luz tenue, una conversación sin prisas o la sensación de pertenecer a un grupo cercano.

En español podemos aproximarnos con acogedor, agradable, entrañable o familiar, pero ninguna encierra del todo esa mezcla de lugar, compañía y bienestar.

Y es que gezellig no describe únicamente un estado de ánimo, sino un clima compartido. No es sólo cómo se siente una persona, sino lo que sucede cuando un espacio, una compañía y un momento encajan.