La palabra que no paran de usar en Cataluña y que tiene un significado muy entrañable

Hace unos meses desde Cataluña hicieron una estudio sobre las palabras más bonitas en catalán y más de 10.000 elaboraron una clasificación en una encuesta de los vocablos más bonitos en una de las lenguas cooficiales que hay en España, junto con el gallego, euskera y valenciano. A continuación relatamos todo lo que debes saber sobre las palabras que existen en Cataluña y tienen un encanto único.

La riqueza lingüística de España es una de las grandes virtudes de un país en el que pueden convivir otras lenguas cooficiales como son el gallego en Galicia, el euskera en el País Vasco o el valenciano en la Comunidad Valenciana. Pese a que en muchas ocasiones son utilizadas como arma política por dirigentes que pretenden desunir, estas lenguas dan un encanto especial a un país único en el que lógicamente predomina el castellano como lengua oficial.

El uso catalán, que es una lengua romance que viene del latín, ha levantado una gran controversia en los últimos años por la imposición que se ha hecho de esta lengua por parte de los políticos a los que incluso su propio pueblo han dado de lado. Los números lo corroboran. En un estudio reciente elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona sólo el 37% de las personas confirmaron que usaban el catalán como su lengua en el día a día.

Estos datos se acrecientan en el caso de los jóvenes, cuyo uso del catalán entre la población de 15 a 34 años ha bajado en 15 puntos en los últimos 15 años. Según confirma la encuesta a la Juventud de Cataluña, el uso de esta lengua ha pasado del 43,1% al 25,1% en los últimos años. Un datos que son preocupantes. Pero hay más. Como indica este Estudi sociolingüístic de l’alumnat de quarto de ESO, en el que participaron 3.519 alumnos, sólo el 25,4% de estos jóvenes se siente identificado con la lengua catalana.

La palabra más bonita en Cataluña

Pese a que los datos demuestren que el catalán está en decadencia, lo cierto es que esta lengua tiene una composición que hace entrar por el oído con asiduidad. Por ello la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat realizó hace unos años una encuesta en la que participaron 10.469 y eligieron a las palabras más bonitas que se pronuncian en Cataluña.

Las elegidas como palabras más bonitas en Cataluña fueron xiuxiuejar, que se traduce al castellano como «susurrar»; aixopluc, que es una expresión que se utiliza para ponerse a cubierto cuando llueve y caliu, cuya traducción es «calor», pero que se suele emplear en distintas situaciones de la vida. El resto de las palabras más votadas por las más de 10.000 personas que participaron en la votación fueron las siguientes:

Tendresa: ternura

Llibertat: libertad

Moixaina: caricia

Amanyagar: acariciar

Enraonar: hablar

Ginesta: retama

Atzavara: ágave

Otra palabra en Cataluña que se ha hecho viral por su sonoridad y que enamora a todo el mundo es enyorar. Traducida al castellano quiere decir «añorar» y su significado es claro: «Sentir pena de estar ausente de un país, de haber perdido a alguien o algo». Un término que también se ha colado en los últimos meses en alguna clasificación de palabras bonitas es somiatruites, que traducida al castellano quiere decir «sueña truchas». Se utiliza para referirse a una persona que tiene sueños imposibles o difíciles de realizar.

Otras expresiones que se utilizan en Cataluña

Además de palabras bonitas, en Cataluña también se realizan expresiones en el día a día que tienes que conocer si visitas esta comunidad autónoma durante estas vacaciones de verano que están a la vuelta de la esquina. Una de ellas es Fer-ne cinc cèntims, que se suele utilizar en el día a día para decirle a alguna persona que te haga un resumen rápido de la situación.

Déu n’hi do también es una coletilla que puede sorprender por su difícil traducción al castellano. Esta frase es muy utilizada para decir «vaya», «caramba» o «bastante». No té ni cap ni peus, cuya traducción es «no tiene ni pies ni cabeza», también se utiliza para resumir situaciones de la vida que no tienen ningún sentido. Otras de las preferidas del público es bufar i fer ampolles, que quiere decir «soplar y hacer burbujas», que se utiliza para referirse a una situación fácil de la vida.