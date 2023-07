Odiaba ir a la playa hasta que encontró este truco: le cambió la vida

La playa es uno de los destinos estrella del verano. Llegar muy temprano para colocar la sombrilla y la toalla en primera línea y tumbarse a tomar el sol y es un ritual que cada día repiten millones de españoles en esta época del año. Sin embargo, pasar todo el día en la playa supone algunas incomodidades para algunas personas. La arena termina pegada al cuerpo, y no solo eso, sino que muchas veces también invade la toalla, e incluso la comida.

Pero, por suerte, existe una solución para este problema. La hemos descubierto a través de la cuenta de TiTok @sandless_es, y la verdad es que nos parece muy interesante. La joven se ha hecho con un parasol que tiene una elevación que evita que la arena moleste. Ha colocado un cubo para limpiarse los pies antes de entrar, y así no se ensucia nada.

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar, y hay comentarios de todo tipo. Algunos usuarios creen que es un buen invento: «Acaso a ustedes no les molesta que sus cosas se llenen de arena?»; «Los que somos sensibles de piel sabemos que esto ayuda mucho, amamos la playa, su sonido y comer mariscos»; «Cuando tienes bebés eso es mágico la arena les puede rozar»; «A mí algunas veces se irrita la piel entre el agua salada y la arena así que me urge».

Claro que también hay quienes creen que no tiene demasiado sentido: «Disfrutar playa sin arena, es como disfrutar del mar sin agua»; «Lo veo útil con bebés chiquitos. Sino es como chistoso como dicen los comentarios. Yo me voy a la montaña mejor»; «Y cuál sería el sentido de ir a la playa y no sentir la arena?».

El truco más viral para quitarse la arena

Otro de los trucos que se han hecho muy populares en TikTok en la última semana sirve para que la arena no se adhiera a la piel. Es tan sencillo como aplicar polvos de talco, de los que se utilizan para los bebés, que absorben la humedad y hacen que la arena se desprenda más fácilmente.