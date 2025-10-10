Nunca aplastes una cucaracha si te la encuentras en casa: la OMS avisa por qué no debes hacerlo más

Con la llegada de la primavera y del verano, disfrutamos de más días soleados, de tardes más largas y de visitantes indeseados en casa. Uno de los más temidos es la cucaracha. Su simple aparición puede provocar asco e incomodidad y nuestra reacción inmediata suele ser eliminarla de la forma más rápida posible: con un pisotón.

Esta acción aparentemente inofensiva podría tener consecuencias más graves de lo que imaginamos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una advertencia clara sobre por qué no deberías aplastar a este insecto.

Aplastar cucarachas puede poner en riesgo tu salud por estos motivos

La razón principal por la que la OMS desaconseja aplastar cucarachas es el impacto que puede tener sobre nuestra salud según informa los expertos de Andasur. Estos insectos son portadores de bacterias, virus y hongos.

Al ser aplastados, liberan partículas contaminantes al ambiente. Estas micropartículas pueden quedar suspendidas en el aire y ser inhaladas por los habitantes del hogar. Son especialmente peligrosas para personas con asma, alergias o afecciones respiratorias.

Además, las cucarachas pueden transmitir enfermedades como la salmonelosis, diarrea infecciosa o fiebre, según advierten expertos en salud ambiental. La liberación de patógenos al pisarlas aumenta considerablemente la probabilidad de infecciones gastrointestinales o reacciones alérgicas.

Otros motivos por los que no deberías aplastar cucarachas

Aplastar una cucaracha puede desencadenar una plaga si se trata de una hembra. Las cucarachas adultas pueden llevar ootecas, cápsulas que contienen múltiples huevos, que al ser comprimidas podrían liberar sus contenidos, contribuyendo a la proliferación de más insectos.

También se ha detectado que esta práctica puede fomentar la resistencia a pesticidas. Cuando las cucarachas son expuestas frecuentemente a productos químicos y sobreviven, desarrollan defensas naturales que dificultan su eliminación posterior.

Por otro lado, estos insectos son tan resistentes que pueden fingir estar muertas, sobrevivir durante días sin cabeza e incluso soportar una presión hasta 900 veces mayor a su peso.

La solución perfecta para deshacerte de las cucarachas

Ante la dificultad de eliminar a las cucarachas de forma segura y efectiva por cuenta propia, los expertos coinciden en la importancia de contratar servicios profesionales de control de plagas.

Numerosas empresas especializadas cuentan con equipos técnicos, productos autorizados y estrategias avanzadas para localizar el foco del problema y erradicarlo sin poner en riesgo la salud de los habitantes del hogar.

Además, un control profesional incluye medidas preventivas, lo que reduce las probabilidades de una nueva infestación. Estos profesionales están entrenados para actuar conforme a los protocolos de seguridad y salud pública vigentes, lo cual es fundamental en casos de plagas persistentes o extensas.

En lugar de actuar por impulso, lo ideal es adoptar medidas de prevención como mantener una buena higiene, sellar grietas por donde puedan entrar los insectos y almacenar correctamente los alimentos. Si detectas la presencia de cucarachas en casa, debes recordar que aplastarlas no es la solución. Puede parecer rápido, pero los riesgos superan con creces a los beneficios.

Contar con expertos te permitirá recuperar la tranquilidad en el hogar y prevenir futuras infestaciones. Debes saber que se trata únicamente de eliminar un insecto, sino de cuidar tu salud y bienestar de forma segura, eficiente y sin sorpresas desagradables.