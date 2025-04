Ni cucarachas ni ratas: la plaga silenciosa que invade ciudades españolas y pasa desapercibida

Hay una plaga silenciosa que invade ciudades españolas y pasa totalmente desapercibida. Las cucarachas son una de las plagas que más vemos en la mayoría de las casas, siendo una de las que cuesta más eliminar del todo, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de poner sobre la mesa algunos detalles que pueden afectarnos de lleno.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en este tipo de invasiones de ratas que en el pasado han causado estragos y hoy en día se acabarán convirtiendo en un problema mayor. Las ratas han ido cobrando protagonismo poco a poco en algunas ciudades de Europa. No es casualidad y no se relaciona con el aumento de estos animales, sino que van mucho más allá. Siendo uno de los animales a los que tememos. No queremos que lleguen a nuestra casa y menos verlas por la calle, lo que seguro que no podemos evitar es un tipo de plaga que ya está causando estragos, siendo una plaga silenciosa a la que debemos enfrentarnos.

Ni ratas ni cucarachas

Las cucarachas se han convertido en una de las especies más temidas en todas las casas. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar a ser las que nos hagan reaccionar, frente a una serie de problemas que van en aumento. En especial en estos días en los que las plagas cobran protagonismo.

No es ya una cuestión de higiene en nuestra propia casa, sino que debemos empezar a tener en cuenta que formamos parte de una comunidad en la que no decidimos, sino que debemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que serán esenciales.

Las cucarachas acabarán siendo las temidas a pequeña escala. Aunque las grandes ciudades también luchan contra las ratas. Algo que ha estado muy presente en los últimos tiempos, en especial, si tenemos en cuenta también, que, hasta no hace mucho, los gatos contrarrestaban esta plaga con especial maestría.

Desde el principio de los tiempos, tener un gato en casa, nos evitaba determinadas plagas, pero hoy en día, no es un animal que esté en todas las casas. Por lo que, además de que, conviven cada vez más personas en el mismo espacio con los correspondientes residuos que generan. Hay una plaga que invade las ciudades españolas y que pasa desapercibida que debes temer.

Esta es la plaga que invade las ciudades españolas

Las termitas son una plaga invisible que está presente en muchas más casas españolas de las que nos imaginaríamos. En esos muebles de madera que ocupan la vivienda y son la mayoría. De ellas podemos empezar a temer un importante desenlace que quizás hasta ahora no pensábamos que fueran tan destacadas.

Debemos empezar a tener en cuenta esta plaga como lo que es, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales y que seguro que nos darán más de una sorpresa inesperada.

Los expertos de exclusive muebles nos dicen en su blog que: «Son el enemigo numero uno de los edificios que contienen madera, por eso es tan importante mantener al día las revisiónes y detectar a tiempo las termitas, para poder controlar la plaga. Al contrario que la carcoma las termitas cuando las vemos ya es un problema importante. Las termitas aunque se alimentan de madera también debilitan estructuras de hormigón pues para alcanzar la madera son capaces de perforar el hormigón. En toda casa que contenga madera es importante, en especial las que ya tienen unos años estar pendientes a cualquier señal que nos pueda indicar la presencia de termitas. Las termitas son insectos sociales en su mayoría de aspecto blanquecino, parecidas a las hormigas. Su cuerpo consta de cabeza, tórax y patas. Adaptando diferente forma según su función dentro del termitero. Viven en termiteros, organizadas de forma similar a las abejas o las hormigas. 2 millones de miembros pueden llegar a vivir en 1 mismo termitero. Su alimentacion se basa en celulosa. Su función en la naturaleza es descomponer la madera. Afectan a nuestras casas, comiendo no solo la madera sino también a todos sus derivados (aglomerado, DM, papel, cartón, etcétera). Especies de termitas (Madera húmeda, madera seca, subterráneas) En el planeta existen más de 2.000 especies de termitas, suelen vivir en climas tropicales, donde la humedad predomina. Las especies de termitas que podemos encontrar en la península iberica són : Las subterráneas ( Reticulitermes spp) y las aéreas (Kalotermes spp y Cryptotermes brevis)».

Ellas son la plaga silenciosa que amenaza nuestras casas y que puede acabar convirtiéndose en todo un problema que puede costarnos más caro de lo que pensábamos.