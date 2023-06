No vuelvas a hacer esto con la sandía porque estás perdiendo dinero

Estás perdiendo dinero si haces esto con la sandía, es un elemento que puede darte más de un disgusto si no te fijas bien. Ha llegado el calor y con él la necesidad de conseguir llenar la nevera de frutas y verduras que podemos comer para refrescarnos. Uno de los básicos de esta temporada es, sin duda alguna, la sandía. Un alimento de esos que nos refrescan y nos aportan vitaminas y fibra. Podemos disfrutar de una sandía bien fresquita sin perder dinero, siguiendo los consejos de los expertos.

La sandía es una de las frutas más consumidas del mundo y no es de extrañar que estemos ante uno de los básicos de esta temporada a la hora de hacer la lista de la compra. Ideal como postre, picoteo o también como fuente de batidos y de buenas sensaciones, sus usos van mucho más allá de lo que imaginas.

Nunca tires la cáscara de la sandía, estarás perdiendo dinero si no usas toda la sandía que ya has pagado y que quizás no sabías que tenía tantas posibilidades. La cáscara es comestible, solo tienes que encontrar una receta que te guste para cocinarla. La puedes emplear como base de deliciosos tés o batidos.

Queda espectacular si la pones en escabeche. Con unos sabores intensos podrás convertirla en el centro de unas ensaladas gourmets de lujo. Solo tendrás que aprender algunos trucos para esta temporada, recetas que te ayudarán a tener siempre en la nevera una fruta de esas que destacan por sí solas.

Además de en la cocina, la cáscara de sandía es un elemento que se usa a la hora de hacer cremas o tónicos para aportar a la piel los nutrientes que necesita. Las posibilidades de este tipo de fruta son enormes. Una opción de lo más especial para descubrir cómo aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que pasa por nuestra cocina.

Las posibilidades de la sandía son enormes y nos darán más de una alegría a la hora de cocinar mil y una opciones. Desde el helado más delicioso hasta el picoteo entre horas más original y saludable. A partir de hoy podrás disfrutar de la sandía de forma excepcional sin tirar ni un euro de su coste, hasta el último gramo lo emplearemos.