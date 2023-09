No te podrán robar jamás: conoce el truco más sencillo que utilizan los ladrones para entrar en tu casa

Los robos son el principal motivo de preocupación relacionado con la seguridad de los españoles, tal y como refleja el informe sobre ‘La seguridad en hogares y negocios’ del Observatorio Securitas Direct. Y no es para menos, ya que el ‘Balance de Criminalidad’ del Ministerio del Interior refleja que durante el primer trimestre de 2023 se registraron robos con fuerza en domicilios y establecimientos y otras instalaciones en el territorio nacional. Ahora, la Policía Nacional alerta sobre el truco más sencillo que utilizan los ladrones para entrar en las viviendas.

¡Cuidado si ves esta señal en la puerta!

Los ladrones tienen sus propias técnicas para asegurarse de que una vivienda lleva mucho tiempo vacía o que nadie ha entrado en ella durante un determinado periodo de tiempo. De esta manera, pueden acceder a ella y cometer el robo sin que nadie se entere. No importa que la puerta esté cerrada con llave, ya que el 80% de las cerraduras se pueden abrir en cuestión de minutos.

«Vuelves a casa después de pasar el fin de semana fuera y te encuentras testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de tu casa y el marco», comienza explicando la Policía Nacional en sus redes sociales. Son pequeños hilos que permanecen intactos si no se abre la puerta. Pasan completamente inadvertidos porque quienes no conocen esta técnica no saben dónde tienen que fijarse para verlos.

Son los conocidos como ‘testigos’, y les indican a los ladrones que una vivienda está vacía porque, por ejemplo, los propietarios están de vacaciones. Pueden ser de diferentes materiales, como papel o plástico, e incluso pequeñas marcas en el marco de madera.

Si varios días después de colocarlos ven que están caídos o rotos, saben que alguien ha accedido a la vivienda, así que no se arriesgarán. La Policía Nacional también explica cómo hay que actuar ante la presencia de estos ‘testigos’ en la puerta de casa.

No «toques nada» y llama al 091 para pedir ayuda. De esta forma, la Policía Nacional estará avisada y podrá comprobar si hay alguna banda de ladrones en activo en la zona.

Vuelves a #casa después de pasar el #findesemana fuera y te encuentras testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de tu casa y el marco… Recuerda🧏‍♀️: los ladrones los utilizan para encontrar posibles casas vacías Si los ves👀

☝NO toques nada

🔜📞091 pic.twitter.com/hw9Uy1q3Qm — Policía Nacional (@policia) April 23, 2023