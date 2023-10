No lo vas a volver a hacer: las 7 cosas que nunca debes tirar a la basura

Hay 7 cosas que no debes tirar a la basura, su paso por el desagüe puede causar estragos y acabar con un gran atasco. Por lo que es importante saber qué se puede tirar por la basura y que no. De lo contrario, acabaremos con problemas en las tuberías y en nuestra propia casa que acabará de una forma o de otra en una situación que puede acabar siendo extremadamente complicada. Según los expertos, hay 7 cosas que no puedes tirar a la basura, anota bien estos elementos porque pueden salvarte de más de un problema.

Estas son las 7 cosas que nunca debes tirar a la basura

Las cáscaras de verduras son extremadamente peligrosas, con el tiempo pueden formar como una masa que acabará atascando el desagüe o acabará con las cuchillas de un triturador de basura, en caso de que lo tengas.

La cebolla es la peor de las verduras. Su cáscara sí que puede taponar las tuberías, es dura y consistente, por lo que no hay escapatoria posible con este elemento que puede acabar siendo muy perjudicial para tu casa.

Las conchas de marisco por muy pequeñas que sean, ten mucho cuidado porque cualquier trocito puede acabar obstruyendo una tubería sin que que te des cuenta puedes acabar en una situación complicada.

Los huesos pueden colarse, sin que los hayas detectado, en determinadas partes del animal pueden ser tan pequeños que podrían llegar al desagüe. Por lo que es importante disponer de los filtros necesarios y del cuidado máximo que evitará que se cuelen por el desagüe.

El arroz, las legumbres o la pasta puede expandirse, por lo que inicialmente se cuela un poco, pero cuando se hincha como consecuencia del agua y de la humedad, puede ser la que obstruya las cañerías de tu casa y sin darte cuenta hayas creado al problema.

Cuidado con las semillas. Estos elementos están muy de moda, pero eso no significa que sean adecuados para el desagüe. A la hora de colarlos, hay que tener en cuenta que estamos ante un elemento duro que podría en cualquier momento mezclarse con algún otro elemento y causar daño a nuestras tuberías.

Estos elementos deben estar bajo vigilancia en la cocina, evita que se cuelen por el desagüe o necesitarás un desatascador que no siempre está disponible y suele cobrar un buen sueldo por hacer su trabajo.