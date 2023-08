No hay debate: la temperatura a la que debes poner el aire acondicionado

Con la llegada del verano y sus implacables olas de calor, también surgen las discusiones por el control del termostato del aire acondicionado. La eterna disputa entre más frío, más calor o mantener una temperatura concreta se desata. El debate está servido. Pero ¿qué opinan los expertos? Dejemos el debate y conozcamos la temperatura a la que debes poner el aire acondicionado

La temperatura a la que debes poner el aire acondicionado

Lejos de opiniones o de debates, la temperatura óptima, que equilibra el confort que ofrece el aire acondicionado con el consumo de energía, se sitúa alrededor de los 25º C. Varias investigaciones respaldan esta cifra y no solo eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sugiere mantenerla en un rango entre 24º C y 26º C para lograr un equilibrio óptimo.

«Esta temperatura es ideal para enfrentar el calor sin que resulte excesivo en la factura eléctrica», señala la OCU en sus guías informativas. Y si tu objetivo es alcanzar una sensación de frescor, «reducir la temperatura en 5º C respecto a la temperatura exterior es suficiente».

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos también recomienda configurar los aires acondicionados a 25,5º C en verano, para maximizar el ahorro en las facturas. Sin embargo, aunque estas sugerencias provienen de diversas autoridades, es importante destacar que la temperatura ideal puede variar según la ubicación geográfica, la estación del año, los niveles personales de confort y el costo de la energía en tu región.

¿Qué dicen los estudios?

Si bien a menudo damos más crédito a los resultados de investigaciones científicas que a las recomendaciones de entidades, los científicos aún no han establecido la temperatura definitiva que resulte más confortable. Después de todo, la percepción térmica es sumamente subjetiva. No obstante, han propuesto un rango.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Georgia en Athens durante el verano de 2014 reveló que la mayoría de las personas se sentían más cómodas en temperaturas interiores entre 22º C y 25º C. «Si alguien estuviera en su hogar y pasara allí la mayor parte del tiempo, podría elevarse a 24,5º C o incluso 25º C», comentó Thomas Lawrence, profesor emérito de Práctica en la Universidad de Georgia y coautor del estudio revisado por expertos. Los resultados sugieren que «la mayoría de las personas se sentiría a gusto con esta cifra».

En resumen, mantener la temperatura del aire acondicionado entre 24 y 25 grados centígrados es aconsejable, ya que se considera la más saludable para el cuerpo humano, según el doctor Rajat Agarwal, director adjunto de Medicina de Cuidados Críticos del Instituto del Corazón Fortis Escorts, en declaraciones a Indian Express.

El riesgo de bajar demasiado la temperatura

Agarwal añade además que ajustar los termostatos del aire acondicionado a temperaturas muy bajas en comparación con la temperatura corporal puede resultar en daño a la piel debido a la baja humedad en el ambiente interno. Además, temperaturas extremas pueden interrumpir la regulación térmica del cuerpo y propagar gérmenes y virus en el aire frío y seco. El aire frío también puede desencadenar episodios de asma o migrañas.

Para personas mayores y niños, las temperaturas recomendadas varían. Un estudio demostró que el grupo de personas mayores se debilitaba después de pasar 45 minutos en una cámara fría, lo que llevó a establecer una temperatura mínima de 18º C para ellos. En el caso de los bebés, se aconseja mantener temperaturas ambiente entre 20º C y 22º C para evitar el sobrecalentamiento. En última instancia, la temperatura ideal es la que encuentres más cómoda. Desde allí, podrás ajustarla para asegurar el confort de los demás y mantener un consumo eléctrico razonable.