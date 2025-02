No hagas clic si recibes este SMS de Netflix: la estafa ha comenzado

En la era digital, el simple hecho de recibir un mensaje de texto, un correo electrónico o incluso una llamada telefónica debe encender nuestras alarmas. Cada día surgen nuevos métodos de fraude por parte de ciberdelincuentes que buscan robar datos tanto personales como bancarios. Antes, la desconfianza solía estar reservada para mensajes de remitentes desconocidos, pero ahora, incluso aquellas notificaciones que parecen provenir de fuentes oficiales pueden ser peligrosas, como el SMS de Netflix del que alertan las autoridades.

Los estafadores han refinado sus técnicas hasta el punto de poder infiltrar sus mensajes entre las comunicaciones reales de bancos, empresas y plataformas de streaming. Esto hace que los usuarios bajen la guardia, aumentando el riesgo de caer en fraudes. En este contexto, ha surgido una nueva estafa en la que, mediante un mensaje de texto, los ciberdelincuentes informan sobre la suspensión de la cuenta y proporcionan un enlace fraudulento que simula ser la página oficial de la plataforma. Si el usuario cae en la trampa y proporciona sus datos, podría convertirse en víctima de robo de información personal y bancaria.

La estafa que comienza con un SMS de Netflix

Una de las estrategias más comunes de los estafadores es aprovecharse de servicios que son habituales para generar credibilidad. En este caso, los delincuentes están enviando SMS haciéndose pasar por Netflix, informando a los usuarios de que su cuenta ha sido suspendida por problemas con el pago. Con esto, buscan generar una reacción inmediata en la víctima, quien podría entrar en pánico al pensar que ha perdido acceso a su contenido favorito.

El mensaje incluye un enlace que, a simple vista, parece una página oficial de Netflix. Sin embargo, se trata de un sitio fraudulento donde se le solicita que introduzca sus credenciales de acceso y datos bancarios para «verificar» su cuenta. Éste es el momento en el que los delincuentes obtienen la información necesaria para cometer robos y otras actividades fraudulentas.

Afortunadamente, existen algunas claves que pueden ayudarte a identificar si un mensaje es una estafa:

Netflix rara vez se comunica con sus usuarios por SMS. Lo más habitual es que envíen correos electrónicos oficiales.

Si el enlace en el mensaje no corresponde a «netflix.com» o utiliza dominios extraños, no entres.

Muchas veces, los mensajes fraudulentos contienen errores ortográficos o de gramática.

Netflix nunca te pedirá que compartas información bancaria a través de enlaces externos.

Si tienes dudas, entra manualmente a Netflix desde tu navegador y revisa el estado de tu cuenta.

Cómo actuar

Si te llega un SMS de Netflix de este tipo, lo primero que debes hacer es ignorarlo y no hacer clic en el enlace. También puedes reportarlo a Netflix y a las autoridades. Además, bloquear el número del remitente evitará que sigas recibiendo este tipo de mensajes.

Si por error introdujiste tus datos en la página falsa, cambia tu contraseña de inmediato y contacta a tu banco para evitar posibles cargos no autorizados. La prevención y la educación digital son herramientas clave para evitar caer en estas trampas.

«Si recibes un correo o SMS en el que se te pide que des el correo electrónico, el número de teléfono, la contraseña o el método de pago de tu cuenta de Netflix, seguramente no sea de Netflix», señala la propia plataforma en su página web. Y añade: «Si el SMS o correo incluye un enlace a una URL que no reconoces, no lo pulses ni hagas clic en él. Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto».

Otros fraudes similares

El phishing no se limita sólo a los SMS de Netflix, sino que existen otras estafas similares que utilizan tácticas muy parecidas. Por ejemplo, las estafas bancarias son muy comunes y funcionan bajo el mismo principio: los estafadores envían mensajes de texto o correos electrónicos que aparentan ser de una entidad financiera, alertando sobre problemas en la cuenta o actividades sospechosas. En estos mensajes, se incluye un enlace a un sitio web falso donde los usuarios son engañados para introducir los datos bancarios.

De manera similar, las estafas de Amazon también han aumentado, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por la tienda online. Usualmente, los estafadores envían notificaciones falsas sobre problemas con una compra o la verificación de cuenta, solicitando al usuario hacer clic en un enlace que redirige a un sitio web que imita a Amazon. Este enlace es parte de la estrategia para robar información personal y financiera.

Además, el phishing de PayPal sigue la misma mecánica: los estafadores envían correos electrónicos con mensajes alarmantes sobre supuestas actividades inusuales en la cuenta del usuario. El correo incluye un enlace que, al igual que en las estafas anteriores, lleva a un sitio falso donde se solicita ingresar los datos de la cuenta.

Estas tácticas son parte de un patrón común entre diversas plataformas, lo que demuestra que el phishing es un fraude que puede afectar a usuarios de cualquier servicio online.