Ni vinagre ni bicarbonato de sodio: para eliminar la cal del cabezal de la ducha los fontaneros expertos recomiendan una solución casera más sencilla y práctica

Por primera vez en mucho tiempo, el bicarbonato de sodio no es la solución para limpiar la alcachofa de la ducha. Este producto, que siempre se nos ha presentado como una solución para todo, ha sido destronado por otro mucho más eficaz. Además, resulta frustrante para muchos que el cabezal de la ducha no funcione como debería, que pierda presión y que los chorros del agua no caigan de manera uniforme. Por eso, para solucionar este problema, los expertos en fontanería han dado con un método para eliminarla de manera efectiva sin utilizar vinagre ni el producto estrella de siempre, el bicarbonato.

El método recomendado para acabar con la cal

El quid de la cuestión en este caso está en el ácido cítrico. Se trata de un ácido orgánico débil y de origen natural que se presenta habitualmente como un polvo blanco cristalino. Según los profesionales, el ácido nítrico es una alternativa eficiente contra los depósitos de cal y no requiere un frotado enérgico a diferencia de otros remedios.

Para proceder a la limpieza del cabezal de la ducha, tan sólo tienes que disolver dos o tres cucharadas de ácido cítrico en agua tibia. Luego, desenrrosca la alcachofa en caso de que se pueda y sumérgela en la mezcla de 30 a 60 minutos. Más adelante, retira con un cepillo de dientes viejo los restos visibles de cal ya desincrustados. Posteriormente, se deberá enjuagar el cabezal y ya estaría listo para colocarlo.

En caso de que no se pueda desenroscar la alcachofa de tu ducha, se puede proceder a la limpieza de todos modos. Para ello, se recomienda verter la solución, previamente elaborada, en una bolsa de plástico resistente para luego colocarla alrededor del cabezal. El líquido debe quedar en contacto con los poros del cabezal de la ducha y siempre dejándolo en remojo durante media o una hora.

¿Por qué se acumula cal en la alcachofa de la ducha?

Esto ocurre debido a la acumulación gradual de minerales como el calcio y el magnesio, presentes en el agua. Por eso la presencia de la cal puede no sólo acumularse en tu alcachofa de la ducha, sino que cuando te duchas, el agua salpica la mampara y deja miles de gotas adheridas a ésta. Luego, cuando el agua se evapora, los residuos duros se quedan atrapados en el cristal.