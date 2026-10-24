Poner un frasco con bicarbonato de sodio en la nevera antes de acostarse: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

No hay cosa más desagradable que abrir la puerta de la nevera y encontrarte con un mal olor que no sabes ni de dónde viene. Un mal olor que además se impregna en la nevera y luego no sabes cómo quitar. Los expertos aseguran que con este pequeño gesto podrás neutralizar los malos olores de tu frigorífico.

Beneficios de usar bicarbonato en tu nevera

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico muy versátil que tiene diversas aplicaciones en el hogar y en la cocina. El bicarbonato neutraliza ciertos olores sin perfumar el ambiente y que esto pueda interferir con los alimentos. Los malos olores proceden de sustancias que tienden a descomponerse, liberando ácidos.

Con este pequeño gesto de meter el bicarbonato en la nevera por las noches, serás capaz de impedirlos. Ahora bien, el uso del bicarbonato no arregla el problema de base; si tienes alimentos en fase de descomposición, deberás retirarlos cuanto antes.

Para hacer este truco, lo único que tienes que hacer es: en un recipiente limpio, seco y poco profundo con una abertura amplia, extiende cuatro o seis cucharadas de bicarbonato en polvo dentro de ese recipiente de manera uniforme. Así conseguirás que haya más superficie disponible en contacto con el aire de tu nevera.

Alimentos que pueden provocar malos olores

Así, al día siguiente habrás conseguido eliminar los malores olores de tu nevera. Después de esto, los expertos recomiendan que revises tu nevera para erradicar el foco del mal olor. Algunos alimentos que pueden provocarte este mal olor pueden ser el pescado fresco, los quesos curados o azules y las carnes y verduras en proceso de descomposición. De entre estos, los lácteos pasados de fecha, como los yogures o la leche, al encontrarse en proceso de descomposición, liberan gases y ácidos, favoreciendo el mal olor en tu nevera.

No obstante, para evitar los malos olores en tu nevera, se recomienda una limpieza a fondo una vez al mes utilizando agua caliente, jabón neutro o una mezcla de agua y vinagre blanco para desinfectar los cajones y las paredes. Además, se recomienda guardar la comida en recipientes herméticos para que no traspasen su olor al resto de alimentos en la nevera.