Ni vinagre ni bicarbonato: el fácil truco para quitar el ‘olor a viejo’ con este tipo de jabón

A medida que envejecemos, nuestro cuerpo atraviesa transformaciones que se reflejan de distintas formas. Una de ellas es la modificación del olor corporal.

Con el tiempo se desarrolla un olor característico asociado a las personas mayores. Este fenómeno, conocido popularmente como «olor a viejo», ha sido objeto de estudio por la ciencia, revelando que no se trata simplemente de una cuestión de percepción, sino de una realidad biológica.

Un estudio publicado en la revista Plos One titulado El olor de la edad: percepción y discriminación de los olores corporales de diferentes edades ofrece respuestas sobre este particular aroma.

Afortunadamente, existen trucos efectivos para mitigar este olor y mantener una sensación de frescura y bienestar en todas las etapas de la vida.

¿Cuándo empieza producirse el «olor a viejo»?

El «olor a viejo» es un proceso natural causado principalmente por cambios químicos en la piel que se intensifican a partir de los 40 años. Los científicos atribuyen este olor a la degradación de los ácidos grasos insaturados omega-7 presentes en la piel, lo que produce una sustancia llamada 2-nonenal.

Este compuesto, según los investigadores, tiene trazas que recuerdan a «la humedad, la hierba y la grasa, así como al trigo sarraceno y a la cerveza añeja».

Además de los cambios hormonales relacionados con la edad, otros factores pueden acelerar la aparición de este olor, como el estrés, una dieta desequilibrada, la falta de higiene personal, la ingesta de ciertos fármacos y los cambios en la composición del sudor.

El truco definitivo para combatir el «olor a viejo»

Hay diferentes tipos de jabones que pueden ayudar a eliminar el olor a viejo. La clave está en utilizar los adecuados para prevenirlo. Estos son algunos de ellos:

Jabones con extracto de caqui : este ingrediente es conocido por sus propiedades antioxidantes, que ayudan a neutralizar el 2-nonenal y reducir el olor característico.

: este ingrediente es conocido por sus propiedades antioxidantes, que ayudan a neutralizar el 2-nonenal y reducir el olor característico. Jabones antisépticos : son útiles para eliminar bacterias y hongos que contribuyen al mal olor. Por otro lado, se pueden combinar con cremas antibacterianas para mayor efectividad.

: son útiles para eliminar bacterias y hongos que contribuyen al mal olor. Por otro lado, se pueden combinar con cremas antibacterianas para mayor efectividad. Jabones hidratantes con aloe vera : este tipo ayuda a mantener la piel hidratada y combaten las bacterias responsables del mal olor.

: este tipo ayuda a mantener la piel hidratada y combaten las bacterias responsables del mal olor. Jabón de acero inoxidable: aunque es comúnmente usado para eliminar olores fuertes como el ajo o pescado, también puede ayudarte a neutralizar olores persistentes en la piel.

Otros métodos para que el olor corporal sea fresco

Existen métodos naturales y consejos adicionales que pueden complementar tu rutina de higiene personal. Puedes utilizar bicarbonato de sodio como desodorante natural mezclándolo con agua y talco.

Por otra parte, puedes ducharse con gel de aloe vera, que mantendrá tu piel hidratada y te ayudará a combatir las bacterias. Además, puedes usar vinagre de manzana en áreas propensas a hongos como los pies.

Para complementar la higiene personal es importante tener buena ventilación en tu hogar y hacer a menudo una limpieza profunda de alfombras, cortinas, etc. También puedes utilizar aceites esenciales o hierbas aromáticas como la lavanda y el eucalipto.

Por último, deberías mantener una alimentación equilibrada rica en antioxidantes, hacer ejercicio regular, evitar el tabaco y el alcohol, y gestionar el estrés. Estos son hábitos que contribuyen a una piel más sana y a un aroma corporal más fresco.