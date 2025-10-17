91-75. El Palmer Basket vendió cara su derrota

El Palmer Basket principió el enfrentamiento con personalidad y energía en un escenario de extremo prestigio. El batallón encabezado por Marco Justo tuvo la destreza táctica y el talante estratégico para soportar con tenacidad los compases iniciales del envite. La plenitud de Golden Dike en el apartado del rebote y el espléndido porcentaje desde la línea del 6,75 permitieron a la escuadra balear tomar las primeras ventajas del choque.

Jesús Carralero con cinco puntos, Joan Feliu con una bandeja imperial y Tray Hollowell con tres triples mágicos capitanearon las ofensivas del bando isleño. El conjunto turquesa consiguió una sólida renta de nueve puntos, 7-16. La calidad técnica de Paul Jorgensen en el perímetro y la notable dirección del juego de Dídac Cuevas guiaron la reacción local. Adrián Chapela obsequió a Golden Dike con un presente en forma de asistencia para establecer el 19-20 en el luminoso, resultado con el que se cerró el primer parcial.

En la segunda entrega, el Palmer Basket mantuvo el alto nivel de competitividad. Golden Dike asumió responsabilidades en ataque y ofreció una lección excelsa de finalizaciones en las cercanías del aro rival. Tray Hollowell desafió a la lógica y convirtió un triple más adicional digno de dibujos animados para contrarrestar el vertiginoso momento del bloque gallego. Jesús Carralero prosiguió con su efectividad en el tiro de tres puntos y alcanzó los dobles dígitos en anotación. Álex Almenta, gracias a un palmeo sensacional, cerró el telón del segundo cuarto, 44-46.

En el tercer capítulo, el Leyma Coruña acrecentó de manera excepcional sus prestaciones en la protección de su canasta propia. El cuadro insular no encontró grietas en el armazón defensivo de los discípulos de Carles Marco y apenas pudo convertir cuatro puntos en los primeros nueve minutos del asalto. Paul Jorgensen rozó la perfección en todos los registros de ataque, Ilimane Diop se adueñó de la zona y Guillem Jou irrumpió en la contienda con fortaleza. Alessandro Scariolo sumó cuatro puntos desde el tiro libre en el último minuto para minimizar daños. El marcador, 69-54.

En el parcial final, el equipo coruñés mantuvo el control del compromiso y derrotó al Palmer Basket por 91-75. La brillantez en la organización de las situaciones ofensivas del grupo que la campaña pasada disputaba la ACB fue demasiado para la combativa plantilla mallorquina. Golden Dike con 11 puntos, 8 rebotes y 14 créditos de valoración fue el jugador más destacado en los baleares; Tray Hollowell con 13 puntos fue el máximo anotador.

Leyma Coruña: Cuevas (5), Jorgensen (22), Jou (8), Braz (10), Oillataguerre (-), Brnovic (7), Diop (8), Varela (-), Cremo (10), Thiam (12) y Díaz (9).

Palmer Basket: Frierson (6), Scariolo (6), Chapela (8), Urdiain (4), Dike (11), Carralero (10), Feliu (8), Hollowell (13), Comendador (4), Massoud (9) y Almenta (4).

Parciales: 19/20, 25/26, 25/8 y 22/21.

Árbitros: Báez Batista, Garvín Domingo y Arresa Quintero.