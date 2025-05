Ni se te ocurra poner esta planta en casa: sus flores son preciosas pero se llenará de moscas y ya será tarde

Tener plantas en casa es un gesto simple que transforma un espacio por completo. estas llenan de color, aportan vida y alegría, y no sólo lo parece, sino que está comprobado.

Un estudio de la Universidad de Harvard ha revelado que tener flores en casa reduce los niveles de ansiedad y mejora el estado de ánimo, especialmente por las mañanas. Es lo que se conoce como ‘terapia floral’, basada en los efectos positivos que tiene el contacto visual con plantas vivas.

Entonces, si las flores tienen tanto poder, tenerlas en casa parece una decisión muy acertada. Pero claro, la cuestión no es si tenerlas o no, sino elegir bien cuáles. Hay algunas que son preciosas, pero también hay otras que pueden venir con acompañantes no deseados. Es el caso de las orquídeas, que pueden atraer a las moscas.

Esta es la planta que atrae moscas sin que lo notes

La orquídea es una planta que destaca en cualquier lugar. Sus flores parecen casi irreales. Hay especies de todos los tamaños y colores, y encajan tanto en ambientes modernos como en interiores más clásicos. ¿Te gusta el blanco, el rosa, el púrpura? Hay una orquídea para cada estilo.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que algunas orquídeas utilizan un mecanismo particular para reproducirse: atraen insectos como parte de su estrategia de polinización.

Algunas orquídeas liberan aromas dulces o húmedos que resultan atractivos para ciertos insectos. Otras, directamente, imitan el olor de la carne en descomposición para atraer moscas carroñeras.

Incluso existen especies que engañan a los insectos imitando el aspecto o el olor de una posible pareja. La mosca cae en la trampa, se impregna del polen, y al marcharse cumple el objetivo de la planta: llevarlo a otra flor.

Esto en un entorno natural es parte del ciclo de la vida, pero dentro de casa puede ser una molestia, pues nadie quiere moscas rondando por casa.

¿Cómo cuidar una orquídea y evitar que atraiga moscas?

Si bien es cierto que pueden atraer moscas, no significa que tengas que tirar las orquídeas que ya tienes en casa. No obstante, conviene cuidarlas bien para evitar que se conviertan en el entorno perfecto para los insectos.

Estos son los cuidados más importantes:

Buena luz , sin exposición directa al sol. La luz mantiene a la planta fuerte, pero el sol directo puede dañarla.

, sin exposición directa al sol. La luz mantiene a la planta fuerte, pero el sol directo puede dañarla. Riego controlado . No mojes la planta todos los días. Espera a que las raíces estén secas y grises antes de regar por inmersión.

. No mojes la planta todos los días. Espera a que las raíces estén secas y grises antes de regar por inmersión. Ventilación correcta . Un ambiente cerrado y húmedo es ideal para plagas. Asegura buena circulación de aire.

. Un ambiente cerrado y húmedo es ideal para plagas. Asegura buena circulación de aire. Maceta y sustrato apropiados . Las orquídeas necesitan un sustrato específico que permita drenar bien el agua.

. Las orquídeas necesitan un sustrato específico que permita drenar bien el agua. Limpieza frecuente. Retira hojas secas, revisa las raíces y evita restos orgánicos alrededor de la planta.

Además, el lugar donde colocas la orquídea también importa. Lo ideal es que reciba luz natural, pero sin estar junto a una fuente de calor o en zonas con mucha humedad, como la cocina o el baño. Una sala bien iluminada o un dormitorio con buena ventilación pueden ser buenas opciones.

Si la dejas en el balcón hay más posibilidades de que las moscas la detecten, pero si está en el interior, el riesgo disminuye bastante.