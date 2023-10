Ni se te ocurra hacer el trend de las fotos del anuario: es muy peligroso

¿Te gustaría ver cómo serías si hubieras ido al instituto en los años 80, 90 o 2000? Esa es la propuesta de AI Yearbook, un efecto que se encuentra dentro del catálogo de EPIK – Editor de fotos con IA, una aplicación para móviles que permite aplicar diferentes filtros y retoques a tus imágenes usando inteligencia artificial. El efecto consiste en transformar tu rostro para que parezca una foto de anuario de alguna de esas décadas, con el peinado, el maquillaje y la ropa típicos de la época. El resultado es sorprendente y divertido, pero también muy peligroso. De hecho ya hay muchas personas que lo advierten y dicen por redes «Ni se te ocurra hacer el trend de las fotos del anuario», pero ¿por qué es peligroso?.

El peligro detrás del trend de las fotos de anuario

AI Yearbook es un efecto de pago que cuesta 5,99 euros o 9,99 en función de la velocidad (24 o 2 horas) a la que queramos tener nuestras fotos de anuario generadas por IA. Para acceder a él, hay que descargar la aplicación EPIK desde la tienda de Google Play o la App Store, registrarse con una cuenta de correo electrónico o de Facebook, y elegir el plan de suscripción que más nos convenga. Una vez hecho esto, podemos subir una foto nuestra o tomarla directamente con la cámara del móvil, y seleccionar el efecto AI Yearbook dentro del apartado “Efectos divertidos”. Entonces, podremos elegir entre varias opciones de décadas, estilos y colores, y ver cómo cambia nuestra apariencia.

El problema es que, al hacer esto, estamos entregando nuestros datos personales a una empresa que no sabemos qué uso les va a dar. La aplicación EPIK no tiene una política de privacidad clara ni transparente, y no especifica qué hace con las fotos que subimos ni con la información que nos pide para registrarnos. Tampoco sabemos si almacena nuestras imágenes en sus servidores, si las comparte con terceros o si las usa para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial. Además, al vincular nuestra cuenta de Facebook con la aplicación, estamos dando acceso a nuestros datos personales y a los de nuestros contactos.

Esto supone un riesgo para nuestra seguridad y nuestra privacidad, ya que podemos ser víctimas de suplantación de identidad, robo de información, extorsión o acoso. También podemos perder el control sobre nuestras imágenes y ver cómo se difunden por internet sin nuestro consentimiento. Por eso, son ya muchos los que piden no sumarse al trend de las fotos del anuario y que no se usen aplicaciones que no te ofrezcan garantías sobre el tratamiento de tus datos. Recuerda que tu privacidad es un derecho fundamental que debes proteger.