Ni se te ocurra hacer esto con tu microondas. Puede ser muy peligroso

El microondas nos ha ayudado a ahorrar mucho tiempo, podemos cocinar desde cero de la mano de una serie de procesos básicos, pero con cuidado, no podemos hacer esto. Dependiendo de lo que quieras cocinar puede acabar en un auténtico caos enfrentándonos a un problema que incluso podría acabar con la cocina quemada. Dependiendo de lo que quieras hacer con el microondas, debes tener mucho cuidado o pedir ayuda. No podrás cocinar estos alimentos, a no ser que quieres que vengan a tu casa los bomberos, toma nota de que no debes hacer con tu microondas.

Puede ser peligroso hacer esto con tu microondas

Dependiendo de lo que quieras hacer con tu microondas, debes tener en cuenta que es posible cocinar y que no, de lo contrario, puedes tener más de un susto. Por lo que será importante empezar a saber qué cocinar y que no en él, antes de que descubramos por las malas qué no debemos poner en el microondas.

Cuidado con los huevos. Nunca los pongas en cáscara y si quieres hacerte un huevo, es mejor optar por una tortilla. Los huevos pueden explotar, estando enteros o sobre un plato que puede hacer que se quemen. Por lo que tenemos que evitar ponerlos en el microondas o nos llevaremos un gran susto cuando exploten.

No intentes hervir agua. La realidad es que el agua puede calentarse a distintas temperaturas, no hervirá, sino que puede salir del recipiente y provocarte quemaduras importantes. Mejor hervir agua siguiendo el método tradicional. Aunque tardes más evitarás un posible riesgo al cocinarla en el microondas.

Los pimientos picantes pueden hacerte llorar. Si intentas cocinar unos pimientos picantes en el microondas vas a llorar y no precisamente de pena. Harás que el picante de los pimientos aparezca en el aire y nada más abrir la puerta del microondas saldrá por toda la cocina y casa. Notarás el picante de una manera muy molesta que puede irritarte los ojos y la nariz.

Los recipientes de comida para llevar no se calientan. Si has pedido comida la noche anterior y quieres desayunarla. Nunca la calientes o tendrás un serio problema, será mejor que la cambies de recipiente. Los plásticos calientes pueden ser tóxicos, te estarás comiendo un elemento nocivo para la salud al haberse calentado por efecto del microondas.

Estos son los elementos que, aunque quieras cocinarlos en el microondas, no vas a poder hacerlo o te enfrentas a un riesgo para la salud.