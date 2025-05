Ni Sevilla ni Valencia: los dos destinos españoles que recomienda ‘The New York Times’ para el puente de mayo

Los expertos de The New York Times nos proponen dos destinos españoles ideales para el puente de mayo. Este mes es uno de los que podemos descubrir nuestro país, de la mano de estos días libres, pero también de los fines de semana de buen tiempo que queremos empezar a preparar. Podemos hacer realidad ese sueño de llegar a un lugar que despierte nuestro interés y no esté muy lejos de nuestra casa. Con el detalle de que podemos empezar a pensar en una serie de elementos que serán fundamentales y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Si estamos pensando en buscar destinos para un puente próximo, no lo dudes, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de ideas que nos proponen los medios internacionales. Quizás en busca de una serie de detalles que acabarán convirtiéndose en nuestros mejores aliados de una serie de elementos que serán fundamentales. Tocará ver qué es lo que nos puede esperar en unas fechas en las que la estabilidad puede hacernos recorrer rincones de nuestro país que quizás desconocíamos por completo y ahora acabarán siendo una realidad.

Ni Valencia ni Sevilla

Hay ciudades españolas que se llevan una mención especial en los medios internacionales. Por las actividades que se realizan en ellas, su historia y gastronomía pueden tener una larga lista de visitantes esperando para verlas en primera persona y disfrutar de ellas.

En nuestro país tenemos rincones de lo más especiales como una Sevilla que realmente hay que ver una vez en la vida o varias. Andalucía es una de las comunidades que hay que visitar, sobre todo, a los amantes de la historia de España, pero también a los que disfrutan con una buena comida, deben tener claro qué nos está esperando.

La ciudad de Valencia también se lleva gran parte de una serie de detalles que la convertirán en un lugar que hay que ver. Tiene de todo y más para hacernos disfrutar de una zona del país que nos impactará. Desde unas vistas al mar increíbles hasta una serie de elementos gastronómicos que traspasan fronteras, como la increíble paella.

Pero hay más en España que visitar. Ciudades no tan grandes, pero con el alma puesta en unos detalles en los que debemos empezar a prepararnos para lo peor.

Los dos destinos españoles que recomiendan para el puente de mayo

El primero de ellos quizás no lo conozcamos del todo, pero es uno de los que está de moda. Nos desplazamos al norte, vamos a viajar a una Aragón que puede darnos más de una sorpresa. En especial a los viajeros que buscan un lugar especial para pasar el Puente de Mayo.

Canfranc es una localidad perfecta para estas fechas, donde encontrarás la traquilidad y la desconexión que buscas. Turismo de Aragón nos presenta este lugar como: «Sin duda, la Estación Internacional de Canfranc es el edificio insignia de este pueblo pirenaico. Fue inaugurada en las primeras décadas del siglo XX, es un bellísimo ejemplo de la arquitectura industrial de la época y está dotada de una elegancia sorprendente. En la actualidad se realizan visitas guiadas que muestran al visitante el esplendor que todavía conserva. Dada su cercanía a la frontera con Francia, Canfranc ha ejercido históricamente una gran importancia estratégica y militar, de ahí la construcción de diversos fuertes o torreones, como la Torreta de Fusileros o el Fuerte de Coll de Ladrones. Son muchos los esquiadores que hacen una parada en la localidad, ya que muy cerca de Canfranc se encuentran las estaciones invernales de Astún y Candanchú. También son numerosos los peregrinos que pasan cada año por la villa siguiendo el tramo aragonés del Camino de Santiago Francés. Esta ruta vivió su esplendor en la Edad Media, cinco siglos de peregrinaje que dejaron maravillosas historias y leyendas, además de un legado artístico y cultural de extraordinaria riqueza. Te recomendamos una visita al Laboratorio Subterráneo de Canfranc, una instalación dedicada a la Ciencia Subterránea que ofrece un entorno de bajo fondo radiactivo, ideal para la próxima generación de experimentos que explorarán las fronteras de la física de partículas y astropartículas. También puedes visitar en Canfranc el Centro A Lurte, centro pirenaico de referencia dedicado al estudio de la nieve y de los aludes. Las rutas de senderismo por el entorno de Canfranc son innumerables, por lo que si te gusta la montaña podrás disfrutar del espectacular paisaje del valle del Aragón recorriendo cualquiera de ellos».

El segundo lugar que recomiendan es Montserrat, con una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia en unas jornadas en las que todo es posible. Conseguiremos conectar con un sitio de lo más espiritual con unas vistas y rutas impresionantes que nos trasladarán hasta el corazón de Cataluña.