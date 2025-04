Ni Málaga ni Barcelona, ésta es la ciudad de España que enamora a los británicos: «Mucho mejor»

En los últimos años, España se ha convertido no sólo en uno de los destinos vacacionales preferidos por los turistas del Reino Unido, sino también en un lugar donde muchos deciden empezar una nueva vida. Atractivos como el clima soleado, la rica gastronomía, la amabilidad de la gente y un ritmo de vida más relajado hacen que miles de británicos vean en nuestro país el refugio perfecto.

Pero no todos los expatriados eligen las grandes ciudades, como Barcelona, Málaga o Madrid. Cada vez más personas se alejan de lo convencional y buscan experiencias más auténticas y cercanas. Éste es el caso de Jade Gartshore, una joven originaria de Leicester, en el centro de Inglaterra, que decidió dar un giro radical a su vida y establecerse en Murcia, una ciudad que, según ella misma afirma, es un tesoro escondido que merece mucho más reconocimiento del que tiene.

Murcia, la joya desconocida

«Dejad de ir a Málaga o Barcelona, Murcia es mucho mejor». Con esta afirmación tan contundente, Jade ha conquistado a miles de seguidores en sus redes sociales, especialmente en TikTok, donde cuenta su experiencia como extranjera viviendo en Murcia. En sus vídeos se le ve con una sonrisa permanente, paseando por las calles del centro histórico, disfrutando de tapas en una terraza soleada o maravillándose con la arquitectura.

«Yo había venido antes a Murcia y me gustó, pero no fue hasta que decidí mudarme que me di cuenta de lo especial que es esta ciudad. Es tranquila, hermosa, auténtica… y muy acogedora», explica Jade en uno de sus vídeos. Para ella, vivir en Murcia ha sido una forma de redescubrirse y aprender español.

Uno de los aspectos que Jade más valora de su nueva ciudad es que Murcia no está «invadida» por el turismo como ocurre en otras ciudades españolas populares entre los británicos. Aquí, la vida sigue su curso natural. Las cafeterías están llenas de murcianos charlando, los mercados locales ofrecen productos frescos y de temporada, y aún se puede pasear por las calles sin toparse con hordas de turistas.

«Me encanta que cuando salgo a la calle, escucho español. Y no sólo eso: puedo hablar con la gente, practicar el idioma, sentir que estoy realmente integrada», dice Jade, que reconoce que en otras ciudades más grandes como Barcelona es más fácil sobrevivir hablando solo inglés, lo que en su caso iba en contra de su objetivo de aprender español.

A través de sus vídeos, Jade ha ido mostrando rincones de la ciudad que, para muchos, pueden pasar desapercibidos. La impresionante Catedral de Murcia, con su mezcla de estilos arquitectónicos, es uno de sus lugares favoritos. «Cada vez que paso por ahí, tengo que parar y mirar. Es absolutamente espectacular», confiesa.

Otro de los lugares que destaca es el Real Casino de Murcia, un edificio que mezcla lujo, historia y arte en pleno centro urbano. «No entiendo cómo este sitio no es más conocido. Es como un palacio escondido», comenta Jade mientras graba sus pasos por sus elegantes salones.

Pero Murcia no sólo ofrece cultura urbana. La joven británica también ha descubierto el valor de toda la región, con enclaves costeros como Cartagena, una ciudad llena de historia romana y naval, o Los Alcázares, un pequeño paraíso a orillas del Mar Menor ideal para relajarse o practicar deportes acuáticos.

Cuando le preguntan por qué eligió Murcia y no otra ciudad más famosa, Jade lo tiene claro: buscaba algo más auténtico, más tranquilo y con menos extranjeros. «Barcelona es preciosa, sí, pero está llena de turistas. Y Málaga, aunque también es bonita, está muy enfocada al turismo internacional. Yo quería un lugar donde pudiera conectar con la cultura española de verdad», explica.

Desde que se mudó, Jade asegura que se siente mucho más feliz y tranquila. Su rutina diaria incluye clases de español, paseos por la ciudad, tiempo en cafeterías locales y excursiones de fin de semana para seguir conociendo la Región de Murcia. «He encontrado un equilibrio que no tenía en Reino Unido. Aquí la gente vive con menos prisa, se disfruta más de los pequeños placeres», comenta.

También valora mucho el calor humano. «He hecho amigos en muy poco tiempo. La gente en Murcia es muy abierta, muy simpática. Me han hecho sentir bienvenida desde el primer día. Incluso cuando hablo con errores en español, me animan a seguir practicando».

El testimonio de Jade Gartshore pone en valor algo que muchos españoles ya sabían: que Murcia es una ciudad con muchísimo encanto, aún infravalorada tanto dentro como fuera del país. Su arquitectura, su gastronomía, su historia y su gente conforman una combinación difícil de igualar.