Ni blanco ni mantequilla: el nuevo color tendencia está arrasando y se llama greige

Durante años, el blanco ha sido el color protagonista en la decoración del hogar como sinónimo de luminosidad y elegancia. Sin embargo, según muchos expertos, exige limpieza constante y una selección de materiales muy cuidada para no resultar frío. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el mundo del interiorismo es dinámico, ha surgido un nuevo color tendencia que promete arrasar en 2026: el greige. Tal y como su propio nombre indica, se trata de una mezcla entre gris y beige que resulta muy equilibrada y acompaña sin saturar. Encaja a la perfección con cualquier estilo decorativo, desde el contemporáneo hasta el nórdico o el industrial.

A diferencia del blanco, el greige es un color neutro, pero sin llegar a resultar plano ni aburrido. Los expertos han advertido un cambio de tendencia en los gustos actuales, que buscan una mezcla de versatilidad, equilibrio y serenidad. Decoradores y arquitectos están apostando por él, y todo apunta a que este 2026 será el color más demandado, tanto en textiles como en paredes, suelos y muebles. ¿El resultado? Espacios discretos, cálidos y sofisticados.

El nuevo color tendencia en 2026

El greige es un color neutro y atemporal que encaja con todos los estilos decorativos y funciona como un auténtico comodín cromático. Ideal tanto para combinar con tonos cercanos como para crear contrastes, se ha convertido en el color que combina con todo.

Ahora bien, el greige no es un único color, sino que engloba una amplia gama de tonos entre grises y beiges, algunos más claros y otros más oscuros. Los primeros funcionan muy bien en estancias con poca luz natural, como el baño. Mientras, los tonos oscuros son ideales para salones y dormitorios, ya que favorecen el descanso y aportan calma y serenidad.

Precisamente, su versatilidad hace que el greige sea un color con el que se puede decorar cualquier estancia. Combina de forma natural con madera, lino y fibras orgánicas, aportando equilibrio y elegancia. Además, armoniza con una amplia paleta cromática: desde composiciones tono sobre tono hasta combinaciones con blancos, negros o colores desaturados como el verde oliva, el kaki o el naranja tostado, creando ambientes tranquilos, contemporáneos y llenos de personalidad.

El auge del greige como el nuevo color tendencia en 2026 también se explica porque encaja perfectamente en lo que los arquitectos e interioristas denominan «elegancia silenciosa». Se trata de una corriente estética que apuesta por los tonos sobrios y la discreción para crear espacios que priorizan una estética duradera.

Greige vs. blanco y mantequilla

El blanco ha sido la base de paredes, suelos, muebles y textiles durante mucho tiempo. Sin embargo, en muchos casos, la apuesta por este color se ha llevado al extremo, dando lugar a hogares fríos y sin personalidad. El tono mantequilla aportó una alternativa más cálida, pero su aspecto amarillento y su carácter cremoso no siempre encaja en espacios modernos. Ahí es donde el greige empezó a ganar terreno: aporta la luminosidad del blanco, mantiene la calidez del beige y suma la modernidad del gris.

Uno de los grandes atractivos de este color es cómo se comporta con la luz. En estancias que cuentan con mucha luz natural, como el salón o la cocina, se inclina más hacia el beige, así que resulta muy acogedor. Mientras, en espacios con luz artificial, aparecen matices grises que refuerzan su estilo contemporáneo. Esta variabilidad hace que sea un color que no cansa, algo esencial a medio y largo plazo.

Todo apunta a que el greige no es una simple moda pasajera, sino que ha llegado para quedarse y revolucionar la decoración del hogar. Algunos expertos ya lo sitúan como un «nuevo clásico» que resume el espíritu de una época marcada por la saturación visual en el que se valora especialmente el equilibrio y la calma. Ofrece el equilibrio perfecto, ya que no satura, pero tampoco pasa desapercibido. Y, precisamente por eso, es el color tendencia en 2026.

Psicología del color

Desde el punto de vista psicológico, el greige une dos sensaciones complementarias. Por un lado, la cercanía, la seguridad y el bienestar del beige. Y, por otro lado, la neutralidad, el equilibrio y la serenidad del gris. Cuando ambos se combinan, surge un color que aporta confort y armonía sin caer en la monotonía ni en la frialdad.

En la década de los 2.000, los colores intensos o muy saturados se convirtieron en la tendencia del momento. Más adelante, los hogares empezaron a apostar por la corriente opuesta: espacios donde predominaba el blanco. Ahora, en 2026, el greige une lo mejor de ambos estilos de una forma muy discreta: acompaña sin imponerse, creando una atmósfera acogedora.

En un contexto social marcado por el cambio constante y la incertidumbre, los colores tienen una función emocional cada vez más importante. El auge del greige responde a la necesidad de rodearnos de espacios que transmitan calma y sensación de control.